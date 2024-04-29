Тіна Кароль пригадала, як юнкою намагалася пробитися в "круту" групу

Співачка пригадала свої перші кастинги

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно заспівала про любов на залізничному вокзалі, розповіла про невтішні кроки на старті своєї творчої кар’єри. Майбутня співачка вперше приїхала до Києва у 14 років.

В новому епізоді шоу "Пісня мого життя", Тіна пригадала, як була студенткою музичного училища і вже тоді почала замислюватися, що варто розпочинати самостійне життя. Проте перші кроки на велику сцену були смішними та безрезультативними.

"Десь у 17–18 років я вже почала думати про те, як знайти собі місце на сцені. Аби відчути всю тяжкість долі, я відмовилася від грошей та передач з дому. Я для себе вирішила, що із цього моменту маю сама заробляти і якось прожити. Подумай, налаштуй своє життя", — пригадала Тіна.

Тоді Тіна із особливим завзяттям взялася за кастинги.

"І один із цих кастингів – це був набір у найвокальнішу, найкрутішу дівчачу команду. Нас зібрали трьох – Олена Омаргалієва. Була Пауліна – дівчина. І я. Я була найгрубіша. Я важила тоді 67 кг. Я прийшла на кастинг – ніби на кастингу мене взяли, а потім запросили в студію, щоб я виконувала з усіма пісню "Чом ти не прийшов"", — пригадала 39-річна співачка.

Кароль уточнила, що в неї тоді були подерті чоботи. На вулиці йшов страшенний дощ. Через погану погоду у неї розболілося горло.

"І я приходжу на цю студію і співаю. Я ніколи не співала в ансамблі, це зовсім інший спів. Я не могла тримати свою партію", — пригадала Тіна, яка уточнила, що цей проєкт так і не запустили.

"Якось вони не знайшли третьої, а мене вони загубили. І дарма", — розсміялася Кароль.

Раніше "Телеграф" писав, що Тіна Кароль розбурхала уяву фанатів новою фотосесією. Кароль наголосила, що не потрібно бігти за трендами, а варто просто знайти свою особливість.