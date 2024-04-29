Тина Кароль вспомнила, как совсем юной пыталась пробиться в "крутую" группу

Певица припомнила свои первые кастинги

Украинская певица Тина Кароль, недавно спевшая о любви на железнодорожном вокзале, рассказала о неутешительных шагах на старте своей творческой карьеры. Будущая певица впервые приехала в Киев в 14 лет.

В новом эпизоде шоу "Пісня мого життя" Тина вспомнила, как была студенткой музыкального училища и уже тогда начала задумываться, что стоит начинать самостоятельную жизнь. Но первые шаги на большую сцену были смешными и безрезультативными.

"Где-то в 17–18 лет я уже начала думать о том, как найти себе место на сцене. Чтобы почувствовать всю тяжесть судьбы, я отказалась от денег и передач из дома. Я для себя решила, что с этого момента должна сама зарабатывать и как-то прожить. Мол, подумай, настрой свою жизнь", — вспомнила Тина.

Тогда Тина с особым рвением взялась за кастинги.

"И один из этих кастингов – это был набор в вокальную, крутую девичью команду. Нас собрали троих – Елена Омаргалиева. Была Паулина – девушка. И я. Я была самая грубая. Я весила тогда 67 кг. Я пришла на кастинг – на кастинге меня взяли, а потом пригласили в студию, чтобы я исполняла со всеми песню "Чом ти не прийшов", — вспомнила 39-летняя певица.

Кароль уточнила, что у нее тогда были рваные сапоги. На улице шел сильный дождь. Из-за плохой погоды у Тины разболелось горло.

"И я прихожу на эту студию и пою. Я никогда не пела в ансамбле, это совсем другое пение. Я не могла держать свою партию", — вспомнила Тина и уточнила, что этот проект так и не запустили.

"Они так и не нашли третьей, а меня они потеряли. И зря", — рассмеялась Кароль.

Ранее "Телеграф" писал, что Тина Кароль взбудоражила воображение фанатов новой фотосессией. Кароль подчеркнула, что не нужно бежать за трендами, а стоит просто обрести свою особенность.