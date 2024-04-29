Переможницею Miss Eco International 2024 стала українка: що про неї відомо (фото)

Красуня братиме участь у проєктах, спрямованих на збереження нашої планети

"Міс Всесвіт Україна 2023" Анегеліна Усанова виграла конкурс краси "Miss Eco International 2024" у Єгипті. Минулоріч модель Ангеліна Усанова представляла Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт — 2023" у Сальвадорі, де отримала нагороду за найкращий національний костюм та відзнаку "Голос змін".

На сторінці заходу в Instagram повідомили, що красуня стане новим послом доброї волі ООН з екології та довкілля. Вона отримає можливість брати участь у проєктах, які спрямовані на збереження нашої планети.

Усанова стала переможницею. Фото instagram.com/usanova.life

Додамо, що Ангеліна є співачкою та авторкою пісень. Вона пише та виконує твори на теми миру, екології та любові. Навчалася в Австрії та Індії, здобула титул майстра йоги, йога для знаменитості стала неймовірним захопленням. Під час великої війни Ангеліна займалася благодійною діяльністю з метою збору коштів на гуманітарну допомогу. Вона переймался проблемами українських біженців у Європі, збирала кошти для купівлі машин на фронт.

Ангеліна з іншими красунями. Фото instagram.com/usanova.life

Нагадаємо, що "Miss Eco International" — найбільший конкурс на Близькому Сході, який займає сьоме місце в світі. Конкурс заснували в 2015 році в рамках організації "Бережімо планету ООН", наразі він охоплює 85 країн світу під гаслом "Краса заради мети: довкілля".

Раніше "Телеграф" писав, що переможницею конкурсу "Міс Всесвіт 2023" стала представниця Нікарагуа — 23-річній Шейнніс Паласіос. Красуня стала першою представницею своєї країни, яка перемогла у конкурсі.