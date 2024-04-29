Победительницей Miss Eco International 2024 стала украинка: что о ней известно (фото)

Красавица будет участвовать в проектах, направленных на сохранение нашей планеты

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова выиграла конкурс красоты "Miss Eco International 2024" в Египте. В прошлом году модель представляла Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная — 2023" в Сальвадоре, где получила награду за лучший национальный костюм и отличие "Голос перемен".

На странице мероприятия в Instagram сообщили, что красавица станет новым послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде. Она получит возможность участвовать в проектах, направленных на сохранение нашей планеты.

Усанова стала победительницей. Фото instagram.com/usanova.life

Добавим, что Ангелина является певицей и автором песен. Она пишет и исполняет произведения, связанные с темами мира, экологии и любви. Училась в Австрии и Индии, завоевала титул мастера йоги, йога для знаменитости стала невероятным увлечением. Во время войны Ангелина углубилась в благотворительную деятельность с целью сбора средств на гуманитарную помощь. Она занималась проблемами украинских беженцев в Европе, собирала средства для покупки машин на фронт.

Ангелина с другими красавицами. Фото instagram.com/usanova.life

Напомним, что "Miss Eco International" — самый большой конкурс на Ближнем Востоке, занимающий седьмое место в мире. Масштабное мероприятие основали в 2015 году в рамках организации "Бережем планету ООН", в настоящее время оно охватывает 85 стран мира под лозунгом "Красота ради цели: окружающая среда".

Ранее "Телеграф" писал, что победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2023" стала представительница Никарагуа — 23-летняя Шейннис Паласиос. Красавица стала первой представительницей своей страны, победившей в конкурсе.