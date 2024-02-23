Героїзм на кожній сторінці: в Україні випустили календар спротиву

Сторінки розкривають образи українського опору

Українські митці та бійці Руху опору ССО створили календар "Третій рік повномасштабного спротиву". Він присвячений героїзму українського народу у боротьбі з російським агресором.

На обкладинці календаря зображена скульптура "Дух спротиву". Вона символізує незламність українського народу та тотальний спротив. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Третій рік повномасштабної агресії Україна зустрічає у вогні шаленого тотального спротиву. Звитяги та подвиги опалених, запеклих, загартованих боротьбою, згуртованих духом опору українців вже оспівуються у мистецьких проєктах та рефлексіях", — йдеться у повідомлені.

Кожен місяць календаря — це конкретна людина з маскою на обличчі. Вона є символом приналежності до опору, а також узагальнений образ "облич" героїв, які стали на захист України. На останній сторінці маска висить на ножі, закликаючи до боротьби.

Календар починається з 24 лютого, дня, коли російські війська вторглися на українську територію. Дня, коли українці об’єдналися в єдиний народ, що протистоїть агресору.

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