У Украины есть шанс первой в мире приблизиться к концепту роботизированной войны — Юрий Гудыменко

Украина должна концентрировать внимание на ударах по слабым местам врага и не повторять военные ошибки в своих действиях. В частности, применение роботизированной техники позволит ВСУ получить значительные преимущества на фронте и уменьшить потери личного состава.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика Новостей".

"У россиян сейчас инициатива на линии фронта: у них есть преимущество в людях, снарядах. Это значит, что мы должны ежедневно выискивать слабые места врага и понимать, куда будем бить. Примером является прилет "хаймарсами" по построению российских военных на плацдарме. Еще одной частью стратегии являются наши удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ, чтобы убить их логистику, влиять на доходы бюджета и одновременно на возможность обеспечивать свою армию топливом, мы должны ловить их на каждой ошибке, а сами не допускать подобных, что позволит нам продержаться в период ожидания западного оружия, паузы с авиацией, финансированием. Когда это все получим, должны быть готовы перехватывать инициативу", — говорит Юрий Гудыменко.

По словам военного, инвестируя в новейшие разработки, Украина должна делать ставку на роботизацию для выполнения задач на фронте. Для современной войны это большой рывок вперед, требующий соответствующего финансирования.

"Мы пытаемся понять для себя направления этой технологической борьбы. Россияне занимаются тем самым, активно используя управляемые авиабомбы (КАБы). Никто в мире не знает, что делать с КАБами. Так же не знают, как отбиваться от морских дронов, которыми мы топим российские корабли. Если война будет продолжаться еще значительное количество лет, то она безальтернативно перейдет в роботизированный формат, мы активно используем беспилотники, способные плавать, работы-пулеметчики, роботы для разминирования, поэтому роботизация определенных направлений будет только усиливаться, Украина также должна получать преимущество.. Ведь потеря робота не сопоставима с потерей человеческой жизни. Мы сейчас первые в мире, кто приблизился к концепту роботизированной войны с серьезными перспективами", — комментирует Юрий Гудыменко.