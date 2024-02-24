Ко второй годовщине вторжения открыли мемориал "Крест Героев"

Мемориал создан без привлечения государственного финансирования

В Вышгороде открыли мемориал "Крест Героев", посвященный всем воинам, отдавшим свою жизнь, защищая Украину, и всем, кто продолжает борьбу с российскими оккупантами.

"Именно здесь, на этой границе, которую обозначили своей кровью столько мужественных сыновей и дочерей нашей Родины, сегодня мы собрались, чтобы творить память, чтобы Украина и мир о них помнили. Чтобы память была в будущем, ее нужно строить сегодня", — сказал Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав

"Крест Героев" — это ответ на огромный запрос общества по переосмыслению мест памяти. Это пространство также для семей погибших защитников, как место для утешения, памяти и надежды. Мемориал создан по благословению Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава и по инициативе фонда имени о. Тита Войнаровского.

"Появление мемориала — это коллективная рефлексия на два года нашей борьбы с начала полномасштабного вторжения. Это место утехи и место надежды. Мы попытались удовлетворить огромный запрос общества относительно переосмысления мест памяти. Сделать его таким, куда человеку хочется приходить. Места, куда можно прийти за утешением, побыть наедине или, наоборот, найти человека с общей болью и помочь друг другу пережить трагедию", — отметил соавтор проекта Андрей Вавриш.

Местом установки мемориала не случайно выбран Вышгород, ведь именно на его холмах были остановлены первые вражеские вертолеты, которые почили на дне Киевского водохранилища.

В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, семьи погибших героев, представители духовенства, государства и бизнеса, дипломаты.

Мемориал создан исключительно за частные средства без привлечения государственного финансирования.

Авторами замысла стали: Блаженнейший Святослав, Андрей Вавриш, Александр Горган, Николай Каблука, о. Тарас Волох.