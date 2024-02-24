Авиасообщение в Украине возобновится? Стало известно, когда это может произойти

Решение о возобновлении полетов будет принимать украинское правительство в координации с EASA

Первые полеты из украинских аэропортов могут возобновиться уже к концу 2024 года. Этот вариант возможен с высокой вероятностью, но придется сделать много работы, чтобы он стал реальностью.

Об этом сказал генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец в интервью "Интерфакс-Украина". Он отметил, что ситуация с безопасностью полетов в Украине выглядит очень странно.

"Несмотря на военные риски Украина не останавливает поезда, а они очень медленные в отличие от самолетов. Однако все почему-то решили, что авиация более опасна. Это не совсем правильно с точки зрения оценки рисков. Тем более, что есть технологии, как совершить полеты даже в нынешних условиях безопасны", – сказал он.

Янковец отметил, что Украине придется хорошо прикрыть аэропорты системами противовоздушной обороны и решить вопросы со страховыми компаниями, страхующими риски полетов. Все это должно происходить в координации с Европейским Союзом – прежде всего с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA).

"Мы обсуждали это в последние месяцы, довольно долго, и я чувствую, что технически мы достигли значительного прогресса. Думаю, нам нужно настаивать, чтобы это произошло сейчас", – добавил он.

Янковец также отметил, что в ситуации, когда EASA поддержит полеты только из одного аэропорта Украины, оставив ограничения другим, решение будет зависеть от украинского правительства. Возможно, первым аэропортом, открытым для полетов, будет Львов, но утверждать про это рано.

Отметим, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ноябре заявил о возможном возобновлении работы одного из аэропортов. Пассажирские перевозки возможны, если небо будет надежно защищено системами ПВО.

Позже в Сети появились объявления о наборе сотрудников в аэропорт "Борисполь". Тогда же распространились слухи, что он скоро возобновит свою работу.

Напомним, что небо над Украиной для гражданских полетов закрыли из-за боевых действий. Тогда страны Евросоюза начали массово вводить санкции против РФ и Белоруссии. Они запретили самолетам стран-агрессоров залетать в воздушное пространство ЕС.

В прогнозе Европейской организации по безопасности аэронавигации говорится, что возобновление авиасообщения над Украиной возможно не раньше 2029 года. Ограничения также распространяются на полеты в Молдове, Беларуси и РФ.