В Киеве прощаются с диссидентом Степаном Хмарой: видео церемонии

В 15:00 состоится захоронение на Байковом кладбище

В Киеве 25 февраля проходит прощание с 86-летним диссидентом и заключенным советских концлагерей Степаном Хмарой. Его проводят в холле Киевской консерватории на ул. Городецкого, 1-3/11.

Проститься с Хмарой прошло большое количество людей, среди которых его родные, близкие, друзья и знакомые. На церемонии также присутствуют журналисты "Телеграфа".

В 12:00 состоится прощание на Майдане Незалежности. Отпевать Степана Хмару в Церкви Святого Николая УГКЦ, расположенной на Аскольдовой могиле. Затем в 15:00 состоится захоронение на Байковом кладбище.

В 15:00 состоится захоронение на Байковом кладбище.

Степан Хмара — коротко о том, кем он был

Родился 12 октября 1937 в селе Бобятин Сокальского района Львовской области. Вырос в семье земледельцев в послевоенные годы, на которые пришелся голод 1946-1947 годов и борьба УПА.

В 1960–1970 -х Степан Хмара занимался распространением литературы самоиздату. Он перевел на украинский язык труд советского Андрея Сахарова "Размышления о мире, интеллектуальной свободе и прогрессе".

Уже в период с 1972 по 1973 советские власти массово арестовывали оппозиционную украинскую интеллигенцию. Хмару впервые взяли "на крючок" в 1975 году, но отпустили из-за отсутствия доказательств причастности к антисоветской пропаганде. К 1980 году доказательства собрали и КГБ арестовало его. Мужчину приговорили к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки.

12 февраля 1987 года в возрасте 50 лет, Степан Хмара вышел на свободу. После этого он вернулся в Украину и начал заниматься политической деятельностью. Хмара был народным депутатом в 1990 году. Осенью того же года его арестовали из-за обвинений в нападении на представителя милиции.

Днем 21 февраля стало известно, что Степан Хмара умер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 января 2024 года ушла из жизни художница декоративного и монументального искусства Оксана Грудзинская. Женщина вместе с коллективом народных мастеров и художников работала над восстановлением "декоративного лица" столицы от результатов войны.