"Сиськи" из Скадовска, "инвалиды" в погонах и Путин – дол*ойоб: топ-10 скандалов 2024 года

Хедлайнерами скандалов были коррупционеры, ТЦК и Николай Тищенко

Уходящий год оказался в Украине достаточно "урожайным" на громкие скандалы. В этом контексте отметились политики, деятели культуры, чиновники, военные и даже президент. "Телеграф" предлагает вспомнить наиболее резонансные события 2024 года, которые всколыхнули страну и повлекли за собой бурю эмоций в обществе и соцсетях.

"Сискадовская"

Уже в первые дни 2024 года ознаменовались громким скандалом. Так, в новогоднем шоу "Квартала 95" вышла довольно грубая пародия на жителей временно оккупированного Скадовска, якобы не знающих украинский язык.

По сюжету репризы переселенка из Скадовска (ее сыграла актриса Ирина Гатун) переехала в Закарпатье и пытается говорить на украинском, но допускает грубые ошибки: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська"

На такую пародию негативно отреагировали тысячи украинцев, а мэр Скадовска Александр Яковлев требовал от "Квартала 95" публичных извинений: "Шутки о "сиськах" из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь у них будут силы извиниться перед украинцами".

Скандальный номер

В итоге "кварталовцы" все же принесли извинения, а телеканал "1+1", где вышло новогоднее шоу, пообещал "вырезать" неудачный номер из записи концерта.

Но как встретишь Новый год, так его и проведешь. Недавно "Квартал 95" попал в новый скандал, связанный с отсутствием Крыма на карте Украины.

Дело Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко, наверное, мог бы получить премию "человек-скандал 2024 года" если бы такая, конечно, существовала.

Летом в Днепре охранники Тищенко напали на военного Дмитрия Мазоху, гулявшего с ребенком в коляске. Военного скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечания в сторону охраны нардепа. За эти действия Тищенко получил подозрение от ДБР по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (статья 146 УК Украины). Впрочем, у самого народного избранника была другая версия событий, мол, Мазоха был членом группы, крышующей "офисы", ботофермы и других "мошенников".

Обыски у Тищенко

Когда же Тищенко с обыском посетили правоохранители, нардеп разбил свои телефоны, а на суде попросил не забирать кэш, который нашел ДБР у него в доме, потому что нардепу "не будет за что жить".

Суд избрал депутату меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако Тищенко, очевидно, "отпраздновал" приговор суда в одном из столичных ресторанов, где его заметили другие посетители.

Но на этом скандалы, связанные с именем нардепа, не прекратились. В Днепре горожане обвинили Тищенко в том, что он скорректировал удар по одному из зданий почти в центре города. Снимая видео о рейдах "ботофермами" в Днепре, народный депутат назвал один из адресов — ул. Исполкомовскую 24. И после этого 28 июня российские оккупанты ударили ракетой по соседнему с этим адресом зданию.

На кровати с долларами

2024 год прошел под знаком многочисленных коррупционных скандалов, связанных со взяточничеством в МСЭК. Наверное, самый громкий из них, это дело в отношении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Во время обыска у чиновницы нашли почти 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Муж Татьяны Крупы Владимир, который во время обысков ДБР прилег отдохнуть на кровати с бережно выложенным кэшем, сразу же стал героем многочисленных мемов.

Украинцы шутили

В кабинете Крупы завалялось еще 100 тысяч долларов наличными и ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Позже в польских банках у одиозной чиновницы обнаружили еще 590 тысяч долларов.

Сейчас "заслуженный врач Украины" Татьяна Крупа находится под стражей в киевском СИЗО. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры-"инвалиды"

Скандал с главой Хмельницкой областной МСЭК повлек за собой еще более громкое разоблачение. Оказалось, что у полусотни прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" именно Татьяна Крупа.

Офис Генерального прокурора инициировал служебное расследование по возможным злоупотреблениям работников прокуратуры по всей Украине. По результатам расследования стало известно, что инвалидность в Украине имеют 493 прокурора (при общем количестве 8367 человек).

В ведомстве пообещали провести тщательную проверку каждого случая установления инвалидности прокурорам, впрочем, глава Офиса Генпрокурора Андрей Костин после скандала ушел со своего поста.

Топ-беглецы из Украины

Кроме прочего, 2024 год запомнился большим количеством VIP-беглецов из Украины "Моду" на бегство начал известный блогер Александр Волошин, направившийся в США.

За ним подтянулся и одиозный нардеп Артем Дмитрук, который в августе незаконно выехал из Украины. Впрочем, иподиакон УПЦ (МП) показал настоящий стиль, избрав местом своего убежища аристократический Лондон. Неожиданный побег Дмитрук аргументировал угрозами в Украине.

У нардепа все хорошо в Лондоне

Быстро исчез и народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий. В сентябре Куницкий уехал в командировку в Израиль. Возвращаться в Украину нардеп решил лишними хлопотами. С Земли Обетованной парламентарий направился к семье в США.

"Радикалы" Бойко

Пока одни нардепы в спешке покидали Украину, другие наоборот решили напомнить гражданам о своем существовании.

В предвкушении выборов, на авансцену политического хайпа, в белом "пальто" вышел политический мастодонт, глава депутатской группы "за все хорошее против всего плохого" "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко. Он опубликовал в TikTok видеообращение, где подверг критике атаки на русский язык, Украинскую православную церковь Московского патриархата, снос памятников и переименование городов.

"Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Схожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить", — неожиданно заявил Бойко.

После этого нардеп был вызван на допрос в СБУ и бывший топ-функционер ОПЗЖ был вынужден оправдываться.

"Если кого-то из украинцев, воюющих на фронте или работающих в тылу на победу, оскорбили мои слова, я хочу извиниться", — смягчил свой тон Бойко.

Однако другому нардепу, также решившему напомнить о себе, так не "повезло". Речь о Евгении Шевченко, который в начале ноября пригрозил президенту.

"Время, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти", — написал Шевченко в своем Telegram.

Нардепу вручили подозрение в государственной измене и отправили под стражу до 11 января 2025 без права на внесение залога.

Рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

В начале октября сотрудники ТЦК вместе с полицией устроили рейд у Дворца Спорта после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве. Они проверяли документы у мужчин, выходивших с концерта и "упаковывали" людей в бусы.

Соцсети отреагировали иронией и одновременно возмущением: "Очень хороший концерт, понравилось, что ТЦК организовали развоз", "Концерт во Дворце Спорта специально организовали, чтобы потом ТЦК хватали людей на входе?!", "Вы видели, что происходило на выходе из зала?" Молодых парней хватали кадровые военные, которые должны выполнять свой долг, их государство готовило к этому много лет!", — писали украинцы.

Впрочем, в Киевском городском ТЦК и СП заверили, что законно проводили мероприятия по оповещению и проверке военно-учетных документов у граждан.

"Задержание граждан, нарушивших нормы Закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", — отметили в ТЦК.

Некоторые скажут, что рейды ТЦК сложно считать скандалами, поскольку военные выполняют свою работу. Все так, однако, этот случай проверки был массовым, поэтому и вызвал такое бурное обсуждение.

Путин – дол*ойоб

С легкой руки президента Владимира Зеленского копилка характеристик российского диктатора Владимира Путина, кроме классического определения "х*йло", пополнилась новым существительным – "дол*ойоб". Именно так эмоционально в своем Twitter гарант отреагировал на слова Путина по поводу экспериментального запуска "Орешника" по Киеву.

"Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточят туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы готовы к такому эксперименту. Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно", — сказал Путин.

Зеленский разместил это заявление у себя в Twitter с комментарием: "Люди погибают, а ему "интересно"… Дол*ойоб".

Реакция президента

Слова украинского лидера вызвали волну комментариев и фотожаб. Люди даже создали соответствующий хэштег в Twitter – #putindovboyob.

Кулинарное шоу в Лавре

В канун Рождества в скандал попал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. В рамках телевизионного проекта "Реальная история" кулинар воспроизвел древние украинские рождественские рецепты. Все бы ничего, но этот эпизод был отснят в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры, что привело к возмущению среди верующих и даже клира ПЦУ.

"Рождество — это не жрать и готовить в храме", — написал у себя в соцсетях известный священник ПЦУ Александр Дедюхин.

С ним не соглашался священник ПЦУ Георгий Коваленко : "Событие от Клопотенко произошло в Трапезной (!) палате Трапезного (!) храма. Современным языком — это банкетный зал, или монашеская столовая. И, если искать лучшее место для подобных мероприятий, — то это именно оно".

Ужин оказался скандальным

Но в итоге Клопотенко проявил мудрость и извинился перед всеми, чьи чувства могли задеть съемки в Лавре.

Издевательства в 211 бригаде

Самый громкий скандал в армии под занавес 2024 года возник вокруг 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ.

По сообщениям СМИ, в этом подразделении "выбивали" деньги из военнослужащих , которые были замечены в употреблении алкоголя. Те, кто не желал платить, подвергались избиениям и другим издевательствам. Также в Специализированной прокуратуре в области обороны Западного региона заявили, что командир бригады Олег Побережнюк отправил четырех бойцов в Хмельницкую область, чтобы те построили ему дом.

Кроме того, по словам нардепки от "Слуги народа" Юлии Яцик, командование бригады требовало проценты по боевым вознаграждениям военнослужащих. Тех, кто отказывался отдавать деньги, жестоко избивали до разрыва внутренних органов и переломов костей черепа.

В ВСУ приступили к расследованию по факту неуставных отношений между военнослужащими, а правоохранители вручили комбригу подозрение в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. Суд избрал Побережнюку меру пресечения в виде содержания под стражей, но комбриг оплатил 908 тысяч гривен залога и вышел на свободу.

Конечно, это далеко не все произошедшие в течение 2024 года скандальные события, а только самые громкие. Впрочем, хочется надеяться, что в следующем году поводов для таких антирейтингов будет меньше.