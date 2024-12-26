Когда будет следующая ракетная атака на Украину: эксперт назвал дату

Сейчас у россиян есть запасы, которых хватит на две масштабных ракетных атаки

Россияне готовят следующую ракетную атаку ближе к Новому году, не исключено, что в праздничную ночь. Второй обстрел последует через 7-10 дней после Нового года.

Затем Москва возьмет паузу по меньшей мере до конца месяца. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал РБК-Украина.

После того как россияне устроили ракетный обстрел Украины на Рождество, у них еще остались запасы, которых достаточно на две масштабные атаки. Кроме того, враг продолжает накапливать ракеты и у него есть помощь Северной Кореи.

"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку — ред.) провести ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", – предполагает эксперт.

Он напомнил, что оккупанты преследуют не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Поэтому, по словам эксперта, частота российских атак по Украине будет действительно высокой.

Мусиенко считает, что враг использует максимум ракет, после чего ожидается пауза. Возобновление ударов может наступить в конце января – начале февраля. Эксперт также назвал характерные признаки, указывающие на подготовку россиян к возможным массированным обстрелам.

"Во-первых, разведывательная информация. Во-вторых – это признаки с авиацией. То есть борта перемещаются по линии в "Энгельс" или наоборот. Можно заметить по тому как прибывают борта, которые подвозят ракеты", – пояснил Мусиенко.

Напомним, в четверг, 26 декабря, российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе. В результате пострадали 8 человек. Четверо из пострадавших находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.