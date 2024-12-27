В России из-за атаки беспилотников приостановили работу сразу четыре аэропорта

Минобороны РФ заявило об атаке БПЛА

С утра в пятницу, 27 декабря, сразу в нескольких аэропортах России ввели режим временного запрета на прием и выпуск воздушных судов (план "Ковер"). По предварительным данным, это связано с атакой беспилотников.

Как сообщают росСМИ, режим временного запрета на прилет и вылет самолетов вводился в аэропорту Астрахани. Борт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Астрахань, был перенаправлен в Махачкалу.

Также план "Ковер" вводился в аэропортах Казани, Волгограда и Сочи. Позже стало известно, что в аэропортах Волгограда и Астрахани ограничения уже отменили.

Стоит отметить, что в минобороны России заявили, что беспилотники, которые там назвали "украинскими", якобы сбивали над пятью регионами РФ. В частности — над Астраханской областью и Курщиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Украиной в очередной раз заметили загадочный гражданский самолет. Это произошло в среду, 25 декабря. Самолет с бортовым номером RA-73232 следовал рейсом PBD111 из Астрахани в Москву. Однако его маршрут проходил через Украину, над которой небо закрыто. Такие странные полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.