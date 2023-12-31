С Новым годом 2025! Красочные открытки и стихи для поздравления родных и близких
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Не забудьте поздравить родных и друзей с Новым годом
Новый год – веселый зимний праздник, который в Украине и многих странах мира отмечают 31 декабря. Люди традиционно поздравляют друг друга с праздником и желают мира, счастья, согласия и всех благ.
2025 — год Зеленой Деревянной Змеи. Это животное символизирует силу и энергию. Дерево олицетворяет рост и развитие, начало новой жизни. В этот год следует развиваться духовно и не привязываться к материальному.
Год Змеи обещает быть удачным и счастливым. Человека, имеющего чистые и благородные цели, будет сопровождать удача и успех все 365 дней. Не стоит бояться мечтать и загадывать желания в новогоднюю ночь. Они обязательно сбудутся.
К сожалению, из-за российской агрессии не все семьи смогут встречать Новый год вместе. Многие находятся далеко друг от друга. Однако столь важно увидеть улыбку родных даже через экран телефона. "Телеграф" подготовил открытки и стихи для поздравления самых близких и дорогих.
Картинки и стихи с Новым годом 2025
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
Пускай сияют ярче звёзды
В душе в предпраздничные дни,
И пусть добром, как мягким снегом,
Наполнит Новый год мечты!…
С Новым годом от души
Вас поздравить мы спешим!
И желаем впечатлений,
Самых радостных мгновений!
Пусть исполнятся мечты,
Счастья в жизни, доброты,
Чуда, сказки, волшебства
И душевного тепла.
Старый год уносит пусть
Все проблемы, беды, грусть,
Ну а новый − принесет
В жизни новый поворот!
Дни считаем в декабре –
Скоро он настанет.
Пусть твой год, что впереди,
Самым лучшим станет!…
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
Любимый праздник, Новый год,
Пусть вам в подарок принесет
Удачу, радость и тепло.
В сердцах пусть станет вмиг светло!
Пусть каждый день и каждый час
Всё получается у вас.
Пусть жизнь идет без суеты,
Пусть исполняются мечты!
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