С Новым годом 2025! Красочные открытки и стихи для поздравления родных и близких

Не забудьте поздравить родных и друзей с Новым годом

Новый год – веселый зимний праздник, который в Украине и многих странах мира отмечают 31 декабря. Люди традиционно поздравляют друг друга с праздником и желают мира, счастья, согласия и всех благ.

2025 — год Зеленой Деревянной Змеи. Это животное символизирует силу и энергию. Дерево олицетворяет рост и развитие, начало новой жизни. В этот год следует развиваться духовно и не привязываться к материальному.

Год Змеи обещает быть удачным и счастливым. Человека, имеющего чистые и благородные цели, будет сопровождать удача и успех все 365 дней. Не стоит бояться мечтать и загадывать желания в новогоднюю ночь. Они обязательно сбудутся.

К сожалению, из-за российской агрессии не все семьи смогут встречать Новый год вместе. Многие находятся далеко друг от друга. Однако столь важно увидеть улыбку родных даже через экран телефона. "Телеграф" подготовил открытки и стихи для поздравления самых близких и дорогих.

Картинки и стихи с Новым годом 2025

Поздравления для близких с Новым годом

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

Пускай сияют ярче звёзды

В душе в предпраздничные дни,

И пусть добром, как мягким снегом,

Наполнит Новый год мечты!…

С Новым годом от души

Вас поздравить мы спешим!

И желаем впечатлений,

Самых радостных мгновений!

Пусть исполнятся мечты,

Счастья в жизни, доброты,

Чуда, сказки, волшебства

И душевного тепла.

Старый год уносит пусть

Все проблемы, беды, грусть,

Ну а новый − принесет

В жизни новый поворот!

Дни считаем в декабре –

Скоро он настанет.

Пусть твой год, что впереди,

Самым лучшим станет!…

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всём везло!

С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

Любимый праздник, Новый год,

Пусть вам в подарок принесет

Удачу, радость и тепло.

В сердцах пусть станет вмиг светло!

Пусть каждый день и каждый час

Всё получается у вас.

Пусть жизнь идет без суеты,

Пусть исполняются мечты!

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