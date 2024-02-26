Превратят ярость к врагу в оружие: штурмовая бригада Нацполиции "Лють" объявила новый набор бойцов

Военизированное подразделение полиции нового типа серьезно расширяется

Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции (ОШБ НПУ) "Лють" — военизированное подразделение Департамента полиции особого назначения нового образца, — которая невольно попала в скандал , расширяется. Поэтому ей нужны новые бойцы для выполнения задач на фронте.

Как попасть в подразделение? Какое денежное довольствие имеют те, кто присоединяется к "Люти"? В чем ее преимущества над другими подразделениями? Об этом и не только "Телеграфу" рассказывают командиры подразделений Дмитрий Хмиль и Олег Возный.

35 тысяч полицейских воюют вместе с ВСУ

ОШБ НПУ "Лють" была сформирована чуть больше года назад. В ее состав входят полки "Цунами", "Сафари", "Луганск", "Днепр-1", а также батальоны "Миротворец", "Эней", "Скиф", "Запад" и "Тавр", что делает ее одной из крупнейших бригад среди Сил обороны Украины.

Бойцы этого военизированного подразделения вместе с ВСУ выполняют задачи в горячих точках на многих направлениях. Бригада освобождала большинство территорий на Харьковщине, Кременную, Сватово, Клещиевку, участвовала в боях близ Курдюмовки, Майорска, Богдановки. А сейчас держит оборону в основном на Бахмутском направлении.

В состав "Люти" входят воины из разных областей Украины. В ней воюют и около 70% состава бойцов расформированного батальона Патрульной службы полиции особого назначения "Полтава". Всего же в прифронтовых и фронтовых регионах уже задействованы 35 тысяч полицейских. Сейчас идет расширение бригады, поэтому планируется привлечь еще несколько тысяч бойцов.

— Это по поводу разговоров о том, что полицейские у нас "не воюют", — говорит заместитель командира полка управления № 3 Дмитрий Хмиль.

Дмитрий Хмиль: "Наше преимущество – в нашей мотивации"

Он в армии уже 10 лет. Был командиром взвода, затем комбатом в "Полтаве", занимал руководящую должность в одном из сводных отрядов, который не называет, а теперь — заместитель командира штурмовой роты. В мирное время, кстати, более десятка лет работал конвоиром — доставлял подозреваемых в преступлениях в суд.

— Войны 2014 и 2022 годов очень отличаются, — говорит Дмитрий Хмиль. – Сегодня это война дронов. У россиян их очень много. И боеприпасов у них больше. Но наше преимущество – в нашей мотивации. Когда бываешь дома и видишь глаза детей (их у меня трое), понимаешь, что должен делать свою работу и дальше. Надо защищать Родину, чтобы не передать эту войну своим потомкам. У нас просто нет выбора, мы должны превратить свою ярость в оружие. Поэтому призываем не бояться воевать. Потому что, сидя на диване и раздавая советы командирам в интернете или критикуя их действия, войны не выиграть. Надо приходить и помогать нам.

Чтобы стать частицей "Люти", не обязательно быть полицейским. Командир подчиненной роты № 1 штурмовой бригады № 2 Олег Возный, скажем, в гражданской жизни был рабочим одного из предприятий Кременчуга. Воюет с 2014 года, начинал сержантом, командиром взвода.

Олег Возный: "Нам нужны мотивированные и волевые бойцы, готовые защищать страну"

— Попасть к нам немного сложно. Быть патриотом и иметь желание уничтожать врага – это одно. Но без хорошей физической подготовки в бригаду не зачислят, — говорит он. — Не каждый, кстати, способен носить на себе каждый день даже бронежилет весом более восьми килограммов, не говоря уж о других нагрузках.

Проверка на физическую выносливость при прохождении ВВК – это обязательно. А также психологическое тестирование, тестирование на способность логически мыслить, на знание Конституции и Законов "О Национальной полиции" и "О предотвращении коррупции". Затем собеседование с полицейской комиссией. Вся проверка занимает примерно 20—40 дней. После этого следует пройти двухнедельный курс профессиональной подготовки, включающий базовые навыки обращения с оружием, тактическую подготовку и прочее. Впоследствии — боевое согласование в составе подразделения, которое длится более двух месяцев. Это продолжение обучения, но уже более углубленное, цель которого сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Только потом – выход на боевые задания.

Дмитрий Хмиль (справа) и Олег Возный на брифинге в Полтавской области

После войны — на работу в полиции

— Какие военные профессии актуальны для "Люти"?

— Мы расширяем бригаду, и нам нужны операторы БпЛА и FPV-дронов, штурмовики, минометчики, медики, инструкторы, саперы, механики-водители разной бронированной техники. Нужны мотивированные и волевые бойцы, готовые защищать страну!

— Служба в вашем подразделении является альтернативой службе в ВСУ?

— Да.

— В чем состоят ее преимущества?

— Одно из преимуществ — то, что по завершении военного положения можно остаться на службе в Нацполиции, работать в любых ее структурных подразделениях. Кроме того, есть возможность получить высшее образование в учебных заведениях МВД и пройти специальную профессиональную подготовку по международным стандартам. Имеется право воспользоваться льготным лизингом на жилье.

— Как вы защищены и какое у вас оружие?

— Государство обеспечивает нас новейшей амуницией (шестого, высшего, класса защиты), современным оружием и бронированной техникой. Отдельно помогают Главное управление Нацполиции в Полтавской области, а также волонтеры.

— Какое у вас денежное довольствие?

— Стартовое — 29 тысяч гривен. После выезда на боевые задания дополнительно выплачивают еще 100 тысяч гривен и по 300 гривен суточных. Есть также доплаты по 10 тысяч гривен. Кроме того, раз в год выдается сумма в размере месячного денежного довольствия на оздоровление и денежная помощь на решение социально-бытовых вопросов.

— Основные задачи подразделения?

— Конечно, отпор вооруженной агрессии против Украины: проведение ударно-штурмовых и ударно-поисковых мероприятий, обезвреживание диверсионных групп, выполнение других задач с применением оружия и технических средств. Мы можем быть как в штурме, так и в обороне.

Мыши-полевки — предвестники артобстрелов

— Когда возвращаетесь в гражданскую жизнь, что вас в ней больше всего напрягает? — спрашиваю собеседников уже после состоявшегося 22 февраля брифинга в Полтавской ОВА.

— Напрягает? Да ничего! Гражданская жизнь расслабляет и успокаивает, – отвечает Олег Возный и широко улыбается. — У меня десятилетняя дочь, и я, попадая домой, сразу же переключаюсь на нее, и ничего больше не нужно. А возвращаюсь на службу – переключаюсь на работу. Слава Богу, с психикой все нормально. У кого-то бывают большие отклонения. Но у нас есть служба мониторинга, которая занимается с нами.

— Первую неделю все необычно и вообще не хочется выходить из дому, — добавляет Дмитрий Хмель. — Но лично мне трое детей не дают скучать. А если имеете в виду то, что многие гражданские мужчины сидят по кафе и проводят время в спортзалах, то мы же не можем требовать, чтобы они брали с нас пример. У каждого свои приоритеты.

— Что, кроме врага, больше всего донимает на фронте?

— Нашествие мышей-полевок. Они маленькие, но буквально по головам ходят, – снова улыбается Олег Возный. — Причем котов в блиндажи затащить не можем. Но с мышами можно "договориться" — где-то прикормить в одном местечке, и они там будут собираться. А вообще, они нам служат "барометром": как только враг готовит артналет, мыши разбегаются…

…Вблизи "Лють", как оказалось, имеет добрые глаза и теплую улыбку…

P. S. Подать электронную анкету для вступления в объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють" можно на сайте . Для более подробной информации можно обратиться на горячую линию по номеру: 0-800-10-00-20.

Фото, видео — ГУНП в Полтавской области и автора