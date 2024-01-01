Вручение повестки во время отпуска: юрист рассказал, как себя вести

Получить повестку можно и в отеле на отдыхе

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это значит, что военнообязанные мужчины продолжат получать повестки и в 2024 году. Вручить ее могут в любом общественном месте, в том числе и на отдыхе.

Адвокат юридической консалтинговой компании "Де-юре" Юрий Сергиенко рассказал, имеют ли право сотрудники ТЦК вручить повестку в отпуске. Он посоветовал украинцам, как правильно себя вести в подобном случае.

"Требований относительно места вручения повестки в законодательстве нет, если повестку вручают с соблюдением всех требований законодательства, то где ее вручают — на улице, блокпосте, в супермаркете, гостинице, санатории или любом другом городе, значения не имеет, это соответствует закону", — объясняет адвокат.

Он пояснил, что повестки могут выдавать органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки (военкомата). При этом Юрий Сергиенко отметил, что когда сотрудник полиции, представитель территориальной обороны города, ВСУ, Национальной гвардии пытаются вручить повестку — это незаконно.

Эксперт подчеркнул, что ни положения, ни закон "О воинской обязанности и военной службе" не предполагают, что такие лица заполняют и тем более подписывают повестку. Поэтому, если должностное лицо формирует повестку сразу перед вами, вы можете считать вручение повестки незаконным, подчеркивает эксперт.

"На практике такие должностные лица имеют при себе пустые бланки повесток. Их они заполняют на месте, когда установили личность человека. И хотя на такой пустой повестке уже может стоять подпись руководителя территориального центра комплектования (военкомата), ее заполнение непосредственно при вас является незаконным", — сказал адвокат.

Он пояснил, что в таком случае решение о вызове личности тогда фактически принимает не руководитель территориального центра комплектования, а должностное лицо военкомата или органа местного самоуправления. А они имеют право только доставлять и вручать повестки.

Ранее "Телеграф" писал, что значительно усиливающий мобилизацию в Украине законопроект №10449 в Верховной Раде рассмотрят во втором чтении 6 марта. Такие термины высказал нардеп Алексей Гончаренко. Раньше, по его словам, это сделать невозможно.

Также ранее "Телеграф" разбирался в том, считается ли заполненная "на коленке" повестка подделкой. Подробности разъяснил адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, считается ли заполненная "на коленке" повестка подделкой. Подробности разъяснил адвокат.