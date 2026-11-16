Почти 100 грн останутся в кошельке: в "АТБ" резко снизили цену на популярные конфеты Roshen

В "АТБ" выставили новый ценник на конфеты Roshen

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В супермаркетах "АТБ" покупателей порадовали новыми акционными предложениями на сладости, среди которых можно найти конфеты со значительно более низкими ценниками.

В частности, стоит обратить внимание на конфеты Roshen "Киев Вечерний" в коробке весом 352 г. Их обычная стоимость составляла 561 грн, однако сейчас цену снизили до 462,90 грн. Об этом подробнее написал "Телеграф".

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Коробка Roshen "Киев Вечерний" может стать сладким подарком для близких

Скидка достигает 17%, а экономия на одной упаковке составляет 98,10 грн – фактически покупатели могут оставить в кошельке почти 100 грн.

Такие конфеты могут стать не только приятным дополнением к домашнему чаепитию, но и вариантом сладкого подарка для близких. Благодаря акционной цене приобрести коробку известных конфет можно заметно дешевле, чем обычно.

Ранее "Телеграф" рассказывал еще об одном выгодном предложении для любителей сладостей: в "АТБ" снизили цены на печенье Roshen почти на треть. Однако акция действует ограниченное время, поэтому желающим приобрести любимые лакомства дешевле стоит поторопиться.