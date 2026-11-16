Укр

Почти 100 грн останутся в кошельке: в "АТБ" резко снизили цену на популярные конфеты Roshen

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Акционная цена позволяет купить коробку конфет почти на 100 гривен дешевле
Акционная цена позволяет купить коробку конфет почти на 100 гривен дешевле. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В "АТБ" выставили новый ценник на конфеты Roshen

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В супермаркетах "АТБ" покупателей порадовали новыми акционными предложениями на сладости, среди которых можно найти конфеты со значительно более низкими ценниками.

В частности, стоит обратить внимание на конфеты Roshen "Киев Вечерний" в коробке весом 352 г. Их обычная стоимость составляла 561 грн, однако сейчас цену снизили до 462,90 грн. Об этом подробнее написал "Телеграф".

Читайте также: "Новые акции в "АТБ": какие товары продают со скидками до 50%".

Желтая коробка конфет Roshen "Киев Вечерний" и несколько конфет перед ней
Коробка Roshen "Киев Вечерний" может стать сладким подарком для близких

Скидка достигает 17%, а экономия на одной упаковке составляет 98,10 грн – фактически покупатели могут оставить в кошельке почти 100 грн.

Такие конфеты могут стать не только приятным дополнением к домашнему чаепитию, но и вариантом сладкого подарка для близких. Благодаря акционной цене приобрести коробку известных конфет можно заметно дешевле, чем обычно.

Ранее "Телеграф" рассказывал еще об одном выгодном предложении для любителей сладостей: в "АТБ" снизили цены на печенье Roshen почти на треть. Однако акция действует ограниченное время, поэтому желающим приобрести любимые лакомства дешевле стоит поторопиться.

Теги:
#Цены #Скидки #Roshen #АТБ