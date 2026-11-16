Украинские военные эвакуировали с передовой кошачью семью: как им помог НРК (видео)

Из-за вражеских дронов бойцам приходилось останавливаться и искать укрытие

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Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ эвакуировали с передовой кошку и четверых котят с помощью наземного роботизированного комплекса – НРК. Животных посадили в коробку. Часть пути они проехали на дроне, затем их перевезли на автомобиле. Операция заняла почти сутки.

О спасении животных рассказали "Подробиці". Для военнослужащих подразделения "Сталева зграя" это была первая эвакуация животных с помощью наземного дрона.

Сначала хотели вынести на себе, но придумали другой план

Котятам еще нет месяца. По словам военных, животные на передовой помогают справляться со стрессом, но сами боятся постоянных взрывов. Поэтому кошачью семью решили перевезти в безопасное место.

"Решили их вынести. Сначала я хотел вынести их на себе, командир об этом узнал и создал миссию. Запланировали миссию, чтобы вывезти их на НРК", – рассказал военнослужащий самоходного артдивизиона "Сталева зграя" 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Пирог".

Справка: НРК – это наземное транспортное средство, которым оператор управляет дистанционно. Также оно может работать автономно. Такие комплексы используют для боевых, логистических, инженерных и специальных задач, в том числе для эвакуации раненых.

Остановки из-за угрозы FPV и укрытие в посадке

По пути робот застревал и натыкался на препятствия. Из-за вражеских FPV-дронов бойцам приходилось укрываться и ждать, пока опасность минует. Одна из остановок продлилась 40 минут.

"Это тяжелее, чем просто ехать обратно порожняком. Когда дрон пустой, это, конечно, тоже потеря борта, но когда ты везешь на нем живых животных, это уже гораздо сложнее", – объяснил военнослужащий самоходного артдивизиона "Сталева зграя" 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Малюк".

Пересадка в автомобиль не означала, что опасный участок позади. Военным пришлось выйти из машины и отнести коробку с кошачьей семьей в посадку. Там они переждали опасность и продолжили путь.

На участке пути на автомобиле бойцам пришлось отнести животных в посадку и переждать опасность Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Там опасно, рисковали головой. Но я вам хочу сказать: мне врага не жаль, но как только я услышал, что животные беззащитны… Я считаю, что именно такие дела делают нас людьми", – сказал военнослужащий самоходного артдивизиона "Сталева зграя" 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Ивась".

Котятам ищут хозяев

После эвакуации котятам начали искать заботливых хозяев. "Пирог" рассказал, что надеется отдать всю кошачью семью бывшей теще: по его словам, она добрый человек. Военный задумал сделать ей сюрприз.

Раньше "Пирогу" и "Ивасю" уже приходилось спасать людей с передовой. Из населенных пунктов, разрушенных российскими войсками, они вывели двух пожилых женщин, которые долго не хотели покидать свои дома. Сначала бойцы делились с ними хлебом и другой едой, затем убеждали уйти: приближалась зима.

Как сообщал "Телеграф", бойцы бригады "Форпост" перевезли кота на беспилотнике "Вампир", чтобы спасти питомца и забрать его на новую позицию.