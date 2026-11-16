Проверьте свои кошельки: в Украине планируют изъять из обращения еще одну монету

Для граждан и бизнеса предусмотрены разные сроки сдачи мелких монет

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В Украине предлагают прекратить расчеты монетами по 10 копеек с 1 февраля 2027 года. Национальный банк Украины планирует лишить их статуса платежного средства, а общие суммы наличных чеков будут округлять до 50 копеек.

Соответствующий проект постановления Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение. Замечания и предложения к нему будут принимать до 22 ноября 2026 года включительно.

Принимают ли 10 копеек сейчас

В настоящее время монеты этого номинала остаются законным платежным средством. Покупатели могут расплачиваться ими за товары и услуги, а продавцы – выдавать сдачу. Постепенное изъятие 10 копеек началось 1 октября 2025 года, Нацбанк уже прекратил их чеканить.

Когда такие монеты попадают в банки, их больше не возвращают в обращение. Вместо этого их передают НБУ для пересчета и утилизации. При оплате наличными общую сумму чека сейчас округляют до сумм, кратных 10 или 50 копейкам, в зависимости от наличия мелких монет у покупателя и продавца.

Как будут округлять чеки при оплате наличными

С 1 февраля 2027 года проект предусматривает единый порядок округления до сумм, кратных 50 копейкам. Он будет применяться к общей сумме в чеке. Такой порядок уже действует в случаях, когда у покупателя или продавца нет монет по 10 копеек.

Сумму, оканчивающуюся на 1–24 копейки, будут уменьшать до ближайшей суммы, оканчивающейся на 00 копеек. Если в чеке будет от 25 до 49 копеек, сумму будут увеличивать до 50 копеек.

Окончание от 51 до 74 копеек будут округлять вниз до 50 копеек. А сумму с окончанием от 75 до 99 копеек будут увеличивать до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

Для безналичных расчетов порядок останется неизменным: округление при таких оплатах применяться не будет.

При безналичной оплате суммы чеков и дальше не будут округлять Источник: Национальный банк Украины

Где обменять монеты и сколько будет времени

Гражданам предусмотрят бесплатный обмен в течение трех лет. Монеты по 10 копеек будут принимать на суммы, кратные 50 копейкам, и обменивать на банкноты и монеты всех номиналов, находящиеся в обращении.

До 31 января 2028 года обратиться для обмена можно будет в любой банк Украины. С 1 февраля 2028 года по 31 января 2030 года его будут проводить подразделения Национального банка и уполномоченные банки: АО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "Ощадбанк", АО "ПУМБ" и АО "Райффайзен Банк".

Граждане смогут бесплатно обменять 10-копеечные монеты в течение трех лет Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для бизнеса срок будет короче. Юридические лица, их обособленные подразделения и физические лица-предприниматели будут иметь две недели – до 16 февраля 2027 года, – чтобы сдать остатки монет по 10 копеек. Банки будут принимать их для зачисления средств на счета.

Как сообщал "Телеграф", Национальный банк Украины постепенно выводит из обращения банкноты номиналом 50 и 200 грн, выпущенные в 2003–2007 годах.