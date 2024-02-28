Взлетят ли тарифы? Сколько украинцы будут платить за коммуналку с 1 марта и когда ждать повышений

Подорожание все же может произойти

Тарифы на коммуналку с 1 марта 2024-го года в Украине не вырастут. Однако это все же может произойти несколько позже.

"Телеграф" рассказывает о том, во сколько украинцам будут обходиться коммунальные услуги, а также о том, когда ждать их подорожания. Стоит отметить, что речь идет о бытовых пользователях.

Электроэнергия

В марте 2024 года за электроэнергию потребители будут платить 2,64 грн за кВт/ч (этот тариф действует с 1 июня 2023 года).

Газ, отопление и горячая вода

Цена газа для бытовых потребителей, которые являются клиентами Нафтогаза, будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр, а у других поставщиков — колебаться от 7,70 до 9,99 грн во время отопительного сезона. ГазПравда обнародовала предложения на март 2024 от 12 поставщиков, причем у семи из них цена кубометра ниже 8 грн, еще у пяти — выше. Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая включительно.

Тарифы на холодную воду

В Украине есть два вида тарифов: на водоснабжение и водоотведение, которые устанавливаются отдельно. Окончательная цена зависит от решений местных властей. Так, например в Запорожье действуют самые высокие тарифы — 25 гривен за кубометр для водоснабжения и 40,51 гривна за кубометр для водоотведения. В то же время жители Харьковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой областей и некоторых других регионов тратят чуть меньше 30 гривен за кубический метр воды.

Что вскоре может подорожать и на сколько

Электроэнергия

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сейчас не стоит ждать повышения тарифов, ведь в этом нет необходимости.

"До конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", — сказал он.

В это же время эксперты предполагают, что тарифы все же вырастут, но после отопительного сезона (после 1 мая). По мнению Олега Попенко цена на газ после отопительного сезона может вырасти до 4 гривен, а уже при следующем росте и до всех 6.

Напомним, что Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на некоторые коммунальные услуги. В частности, ожидается подорожание отопления и горячей воды.