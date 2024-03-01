"Историческое событие": в "Нафтогазе" рассказали о невероятном достижении Украины

Еще два года назад такой результат казался нереальным

Украина прошла зиму полностью на украинском газе. В такую возможность очень сложно было поверить еще два года назад — когда Россия начала полномасштабную войну против нашей страны.

"Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе!Историческое событие. 10 лет назад в это никто не поверил бы. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже было сложно поверить. Но мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше", – написал в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Стоит отметить, что накануне холодов в 2023 году Чернышев в интервью "Радио Свобода" сообщал, что в украинских подземных хранилищах хранится 16 миллиардов кубометров газа. Тогда он добавил, что Украина продолжает собственную добычу газа и имеет "исторический шанс" обойтись этой зимой без импорта.

Как рассказывал "Телеграфу" исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко прошлым летом, по итогам 2023 года ожидалось, что объемы частной добычи газа в Украине достигнут 4,2 млрд куб. м.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинцев может рассчитывать на "особенный" тариф от "Нафтогаза". Такая возможность станет доступна уже с апреля 2024 года.