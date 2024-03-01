"Історична подія": у "Нафтогазі" розповіли про неймовірне досягнення України

Ще два роки тому такий результат здавався нереальним

Україна повністю пройшла зиму на українському газі. У таку можливість дуже складно було повірити ще два роки тому, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни.

"Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія. 10 років тому в це ніхто не повірив би. Два роки тому, коли почалася повномасштабна війна, у це теж було складно повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі", – написав у Facebook голова правління. НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Варто зазначити, що напередодні холодів 2023 року Чернишов в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомляв, що в українських підземних сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу. Тоді він додав, що Україна продовжує власний видобуток газу та має "історичний шанс" обійтися цієї зими без імпорту.

Як розповідав "Телеграфу" виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Артем Петренко минулого літа, за підсумками 2023 року очікувалося, що обсяги приватного видобутку газу в Україні досягнуть 4,2 млрд. куб. м.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українців може розраховувати на "особливий" тариф від "Нафтогазу". Така можливість стане доступною вже з квітня 2024 року.