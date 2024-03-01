Достройка новых реакторов на Хмельницкой АЭС станет мощными шагами Украины к энергонезависимости — эксперт

Достройка новых энергоблоков Хмельницкой АЭС является значительными шагами на пути к энергетической независимости Украины, считает эксперт Юрий Гаврилечко.

"Таким образом, Украина компенсирует текущие потери мощностей генерации, а после победы в войне — получит важный дополнительный энергоресурс для обеспечения работ по послевоенному восстановлению страны", — сказал он в своем блоге на портале "Цензор".

С этой целью Минэнерго и НАК "Энергоатом" прилагают усилия для скорейшей достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. "Так уже в июле 2023 г. во время официального визита Президента Украины В.Зеленского в Болгарию было объявлено о начале переговоров между украинской и болгарской сторонами о возможности продажи Киеву оборудования, предназначенного для болгарской атомной электростанции "Белене", — отметил эксперт, отмечая, что в этих разработках принимали участие специалисты научных институтов УССР.

"Я говорю о ведущих украинских научно-исследовательских институтах, таких как Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" (АО КИЭП). Именно специалисты "Энергопроект" выполняли выбор и обследование площадки для Хмельницкой АЭС, а затем спроектировали четыре блока станции. Кроме того, инженеры и конструкторы "Энергопроекта" работали с проектами третьего-четвертого блоков Ровенской АЭС, АЭС "Пакш" в Венгрии и АЭС "Белене" в Болгарии", — подчеркивает Гаврилечко.

По его мнению, благодаря такому сотрудничеству возможно будет запустить 3-й и 4-й блоки ХАЭС уже в течение 2-3 лет.

В то же время Гаврилечко обратил внимание на сотрудничество с компанией Westinghouse, "по информации Минэнерго, построение 5-го и 6-го энергоблоков ХАЭС будет идти в сотрудничестве со специалистами Westinghouse и это будет параллельный процесс", — отмечает он, подчеркивая, что именно "атомная энергетика, особенно в настоящее время, является тем самым источником бесперебойного снабжения достаточной и что также очень важно – доступной – энергии для нужд населения и промышленности».

Как сообщалось, в 2024 году Украина планирует приступить к достройке новых блоков на площадке Хмельницкой АЭС. Это сможет частично компенсировать потери энергетических мощностей из-за войны войны с россией.

В частности, два блока ВВЭР-1000 советского образца, а также два блока AP-1000 американской компании Westinghouse.

Украина станет первой страной в Европе, где будут построены атомные блоки такого типа.

Сейчас ХАЭС состоит из двух блоков ВВЭР-1000.