Telegram пообещал принять меры касательно "потенциально проблемных" каналов Украины, однако есть нюанс

В компании анализируют каналы относительно контента, который нарушает условия предоставления услуг

На фоне разговоров о возможной блокировке популярного в Украине мессенджера представитель Telegram Реми Вон рассказал о том, что компания получила от украинских властей письмо с перечнем "потенциально проблемных" каналов в мессенджере. Сейчас этот список анализируют.

Об этом представитель компании рассказал в комментарии изданию NV. По его словам, после анализа каналов будут приняты соответствующие меры.

"Сейчас мы изучаем его и будем принимать меры против любого контента, нарушающего условия предоставления услуг Telegram", — отметил Вон.

Вместе с тем представитель компании не уточнил, кто именно предоставил этот список и какие конкретно каналы входят в него, пишет издание.

Что известно о представителе Telegram

Что касается, собственно, представителя компании Реми Вона, то пока нет никакого официального подтверждения тому, что этот человек вообще существует. Журналисты издания InfoLightUA не смогли найти никакой информации о Воне.

Так, в сети не нашлось ни одной фотографии этого мужчины, а упоминания его имени встречаются только в случаях, когда это загадочное лицо само писало в редакции тех или иных СМИ, чтобы сообщить какую-либо информацию от имени Telegram, отмечают в издании. Это касается и мировых СМИ, и украинских.

Не помог журналистам и ChatGPT с соответствующим запросом в специальном плагине.

Журналисты издания сделали соответствующий запрос в пресс-службу мессенджера через указанные на сайте контакты 17 февраля и пообещали опубликовать ответ. 18 февраля компания ответила на запрос журналистов, но никаких подтверждений личности спикера не предоставила.

Ответ компании Telegram на языке оригинала и перевод журналистов InfoLightUA

Как видим, тот же Реми Вон отказался как-то комментировать свою личность и отметил, что Telegram представляет только его основатель Павел Дуров.

Напомним, слухи о возможной блокировке популярной среди украинцев платформы ведутся не один год. Дискуссия вышла на новый уровень после того, как секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества.