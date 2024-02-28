Невозможно и ненужно: в Центре противодействия информации при СНБО высказались о запрете Telegram

В ЦПД не поддерживают идею нардепов

Украинские парламентарии решили, что популярный мессенджер Telegram может угрожать национальной безопасности страны и предложили его запретить. Однако не всем такая идея понравилась.

Так руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выступил против такой блокировки, а также добавил, что это попросту невозможно. Поэтому, по его словам, вопрос так не стоит.

При этом он предложил разделять чтение информационных ресурсов, общение друг с другом и пересылку чувствительных документов.

"Проукраинские медиа в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. Просто надо с умом сотрудничать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе", — написал он.

При этом он отметил, что при общении в сети необходимо объяснять, почему стоит следовать определенным правилам во время общения в соцсетях.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия по поводу запрета в стране мессенджера Telegram. В частности большие проблемы в Украине наблюдаются с медиаграмотностью, а также с неподтвержденными источниками.