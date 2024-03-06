Погорел на вопросе о Конституции: в Украине опозорился кандидат на пост судьи Конституционного суда (видео)

Кандидат на пост судьи не смог ответить на самый простой профильный вопрос

В Украине проходит конкурс на должность судьи Конституционного суда. В его рамках 4 марта Совещательная группа экспертов (СГЭ) провела собеседования с пятью кандидатами

Трансляции собеседования были опубликованы на официальном Youtube-канале Совещательной группы экспертов. Однако во время одного из собеседований произошел громкий конфуз.

Один из кандидатов на должность судьи Конституционного суда по имени Любомир Андрейчук (работает судьей Хозсуда Закарпатской области) не смог ответить на простейший вопрос — когда была принята Конституция Украины. Когда же эксперты настояли, то он назвал 1991 год, хотя правильная дата 28 июня 1996 года.

Для справки: согласно методологии СГЭ, собеседования с кандидатами проводятся в рамках оценки уровня их нравственных качеств. Затем, в течение 15 дней с момента проведения собеседования со всеми кандидатами, кандидаты оцениваются по критерию высоких моральных качеств. В итоге кандидаты получат от СГЭ оценку "отвечает" или "не отвечает".

Напомним, ранее мы писали о том, что на послании Путина заметили конфузную деталь.