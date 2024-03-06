Погорів на питанні про Конституцію: в Україні зганьбився кандидат на посаду судді Конституційного суду (відео)

Кандидат на посаду судді не зміг відповісти на найпростіше профільне питання

В Україні відбувається конкурс на посаду судді Конституційного суду. У його рамках 4 березня дорадча група експертів (ДГЕ) провела співбесіди з п’ятьма кандидатами.

Трансляції співбесіди було опубліковано на офіційному Youtube-каналі Дорадчої групи експертів. Однак під час однієї із співбесід стався гучний конфуз.

Один із кандидатів на посаду судді Конституційного суду на ім’я Любомир Андрейчук (працює суддею Госпсуду Закарпатської області) не зміг відповісти на найпростіше питання — коли було прийнято Конституцію України. Коли ж експерти наполягли, він назвав 1991 рік, хоча правильна дата 28 червня 1996 року.

Для довідки: згідно з методологією ДГЕ, співбесіди з кандидатами проводяться в рамках оцінки рівня їх моральних якостей. Потім протягом 15 днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами кандидати оцінюються за критерієм високих моральних якостей. У результаті кандидати отримають від ДГЕ оцінку "відповідає" чи "не відповідає".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на посланні Путіна помітили конфузну деталь.