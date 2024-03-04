И это после скандала с прослушкой: Минобороны ФРГ смешно оконфузилось со своей "защитой"

"Защита" у немецкого Минобороны вызвала недоумение

Не успел в Германии отгреметь скандал о прослушке немецких военных россиянами, как Минобороны ФРГ вляпалось в новый. На фоне предыдущего слива этот инцидент выглядит еще более странным.

Об этом пишет немецкая газета Bild. Дело в том, что на сайте немецкого Минобороны, где регулярно публикуются пресс-релизы, был опубликован комментарий главы ведомства Бориса Писториуса по поводу как раз таки прослушки офицеров. Однако на этот раз пресс-служба опубликовала сообщение в новом формате — дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместила аудиозапись ответа министра журналистам.

Примечательно, что файл был защищен от комментирования паролем, который выглядел следующим образом: "1234". Более того, эта "защита", вероятно, случайно оказалась прямо под ссылкой на комментарий.

Обозреватель BILD называет это "как минимум нелепым" на фоне "крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров".

"Остаётся надеяться, что 1234 и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности Минобороны", — пишет журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что Шольц обещает объяснить скандал с русской прослушкой.