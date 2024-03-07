Харьковский завод поставлял зарядные станции оккупантам: с ним связан нардеп из "Слуги народа"

Будучи депутатом он сделал владельца холдинга своим помощником, а на территории завода разместил свою депутатскую приемную.

Харьковский завод Autoenterprise, который тесно связан с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Куницким (ранее блогер ZPSanek), поставлял зарядные станции для временно оккупированного Крыма. Поставки начались еще как минимум с 2016 года и, что важно, на холдинге знали для кого именно собирают станции.

Информация об этом была озвучена в расследовании проекта "Схемы". Отмечается, что холдинг занимается производством и установкой зарядных станций для электрокаров, а также занимается импортом машин из-за рубежа, службой такси и каршерингом.

Официальным владельцем холдинга является некий Дмитрий Никонов из Харькова. В свою очередь Александр Куницкий занимал там руководящие должности еще до избрания в Верховную Раду Украины. После вхождения в парламент он, как отмечается в расследовании, лоббировал интересы этого бизнеса, используя свой мандат. Будучи депутатом он сделал владельца холдинга своим помощником, а на территории завода разместил свою депутатскую приемную.

У журналистов в распоряжении оказались десятки контрактов холдинга. Все они были проанализированы и верифицированы через базу импортно-экспортных операций ImportGenius и вашингтонскому Центру оборонных исследований.

"Заказчиком харьковского оборудования в России в большинстве своем были частные клиенты. Но украинские зарядки также заказывали государственные структуры России, например, холдинг "Россеты", — говорится в материале.

По словам расследователей, Autoenterprise начал поставлять свою продукцию как минимум с 2016 года. Также, что немаловажно, в холдинге знали, для кого они собирают станции, так как сразу брендировали из во время производства. Поставками во временно оккупированный Крым, а также российские города, среди которых Липецк, Балашиха, Белгород, Воронеж, Москва, Краснодар и Зеленодольск занималась компания "АЕ Фектори", входившая в структуру холдинга.

В 2023 году оккупационные власти полуострова открыли открыты сети электрозаправочных станций с крупнейшим хабом в Симферополе на базе станций украинского производства Autoenterprise, под брендом – DriveEnergy. По информации из договоров стало известно, что комплектующие и зарядные станции, которые изготавливались в Харькове под этим брендом крымской компании на протяжении 2021-2022 годов продавало харьковское предприятие "АЕ Фектори". Его специалисты также должна были обучить персонал в Крыму обращаться с техникой и проводить гарантийное обслуживание оборудования.

Также в расследовании указано, что дилерское соглашение между харьковской фирмой "АЕ Фектори" и фирмой DriveEnergy, которая в Симферополе продает электрот ранспорт, было подписано в мае 2021 года.

Ранее журналисты отметили, что Александр Куницкий использует властные полномочия и инструменты в интересах частного бизнеса. При этом своего отношения к нему он никогда и не скрывал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое состояние скопил народный депутат Александр Куницкий и в каких странах у него есть квартиры.