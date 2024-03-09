Мошенники 8 марта пытались "развести" известную волонтершу от имени Monobank: раскрыта схема обмана

Спасло то, что неизвестные не выдержали паузу в нужный момент

Известную волонтерку Лесю Литвинову пытались обмануть мошенники, придумавшие новую схему с использованием Monobank. Неизвестные создали убедительную копию чата поддержки банка в Telegram и пытались получить доступ в банк со сбором средств.

Спасло волонтер, как она говорит, то, что мошенники не выдержали паузу в нужный момент и не дожали. Об этом она написала в Facebook.

Неизвестные спросили в комментариях номер телефона, а уже через 15 минут позвонили по телефону, чтобы уточнить информацию о банках сбора и получить подтверждение, что деньги собирают действительно для военных.

"Надо сказать, чат-бот очень похож на "родной". Разговаривавший со мной парень был невероятно вежливым, украиноязычным, явно молодым. Несколько раз подчеркивал, что они не намерены блокировать банк. Что им нужно только подтверждение, что средства действительно идут на бойцов. Не давил. Не торопил. Расспрашивал о работе фонда. Спрашивал, можем ли мы подтвердить покупку имплантов чеками или договорами", — пишет Леся Литвинова.

Насторожило то, что ему потребовался код подтверждения, пришедший на смс.

"Я усомнилась. Потому что смс пришло действительно от монобанка, но в нем было написано" подтвердите вход с нового устройства. Код "****". И даже когда я сказала "стоп, мне это не нравится", парень очень спокойно сказал, что это хорошо, что я так бдительна и он подождет. Мол, синюю галочку в чате видите? Мы — верифицированная поддержка банка. Но, конечно, осторожность не помешает", — рассказывает волонтер.

По ее словам, мошенник был достаточно убедительным и если бы его не насторожило стечение обстоятельств "дайте свой телефон/звонок из службы поддержки", то шанс у него был бы.

"Но пока я пыталась понять или вдруг меня не пытаются обмануть, Валерия Озбайрак успела открыть на своем телефоне чат со службой поддержки Моно и я смогла сравнить лого. Похоже. Очень. Но нет", — пишет Леся Литвинова.

Затем она обратилась в реальную службу поддержки Monobank, которая была на высоте.

"Даже, когда я решила поиграть в параноика и отказалась им называть модель своего телефона, чтобы сравнить с девайсом, с которого была попытка входа. Вывод — схемы старые, но рабочие. С теми, кто насмерть задолбан, могут работать. Мошенники учатся. разговор был действительно на уровне. Это сильно не первая подобная попытка за годы моего волонтерства.Но раньше распознать мошенников мне удавалось почти с первых предложений. На всякий случай напомню, что никакие данные-пароли-явки передавать никому нельзя, даже если все кажется логичным", — резюмирует волонтер.

Ранее "Телеграф" писал, что люди, родственники которых попали в плен, обычно находятся в удрученном состоянии и часто попадают в сети мошенников. Впрочем, самые популярные схемы уже известны, а значит от них можно защититься.