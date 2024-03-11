На шаг ближе к открытию аэропортов: Украина официально начала важные переговоры

У Украины есть представление, как будут работать авиаперевозки в условиях военного положения

Украина официально начала переговоры с регуляторными органами США и ЕС по возобновлению полетов пассажирских самолетов в стране. Также ведутся переговоры с Управлением гражданской авиации Израиля.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Он подчеркнул, что говорить о каких-то сроках рано.

Однако украинская сторона уже поделилась с регулятором своим видением того, как будет работать рынок в условиях военного положения, оценки рисков, подходов и алгоритмов.

"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так уж много. Израиль – это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим на консультациях с администрацией гражданской авиации Израиля", – отметил Кубраков.

Министр добавил, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.

"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", — сказал Кубраков.

По его словам, некоторые европейские авиакомпании интересуются и хотят быть первыми при возобновлении работы украинского авиарынка. Министр отказался называть имена этих авиаперевозчиков, но добавил, что переговоры также продолжаются и с тремя украинскими компаниями.

"Они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна", – сказал министр.

Кубраков добавил, что создание национальной авиакомпании не является приоритетом во время войны, но к этому вопросу придется вернуться позже.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина работает над возобновлением пассажирских авиаперевозок, которые прекратились из-за полномасштабного вторжения России. В настоящее время обсуждается возможность возобновления работы одного из аэропортов.