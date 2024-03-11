На крок ближче до відкриття аеропортів: Україна офіційно розпочала важливі переговори

Україна має бачення того, як працюватимуть авіаперевезення в умовах воєнного стану

Україна офіційно розпочала переговори з регуляторними органами США та ЄС щодо відновлення польотів пасажирських літаків в країні. Також ведуться переговори з Управлінням цивільної авіації Ізраїлю.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Він наголосив, що говорити про якісь терміни наразі зарано.

Проте українська сторона вже поділилася з регулятором своїм баченням того, як працюватиме ринок в умовах воєнного стану, оцінкою ризиків, підходами та алгоритмами.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо на консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", – зауважив Кубраков.

Міністр додав, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.

"Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", — сказав Кубраков.

За його словами, деякі європейські авіакомпанії цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку. Міністр відмовився називати імена цих авіаперевізників, але додав, що перемовини також тривають й з трьома українськими компаніями.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", – сказав міністр.

Кубраков додав, що створення національної авіакомпанії не є пріоритетом під час війни, але до цього питання доведеться повернутися пізніше.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна працює над відновленням пасажирських авіаперевезень, які припинилися через повномасштабне вторгнення Росії. Наразі обговорюється можливість поновлення роботи одного з аеропортів.