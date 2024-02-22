Поляки мешают украинцам добираться до поездов домой: "Укрзализныця" интересно решила проблему
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1261
Железнодорожники решили поддержать своих и ввели один бонус для пассажиров
Большое количество пассажиров, которые на авто или автобусах направляются к украинским поездам из Польши в Украину, не могут добраться вовремя до вокзалов. Причиной тому перекрытие польских трасс активистами, которые участвуют в протестах.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрзализныци" вечером 22 февраля. Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией для украинцев ввели возможность уехать на другом поезде в течение суток в случае опоздания.
"Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс", — говорится в сообщении.
Такая возможность сейчас доступна для следующих поездов:
- №768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
- №32 Перемышль — Запорожье;
- №52 Перемышль – Киев;
- №716 Перемышль – Киев;
- №706 Перемышль – Киев;
- №90 Перемышль – Киев;
- №94 Хелм – Харьков;
- №24 Хелм – Киев;
- №20 Хелм – Киев;
- №120 Хелм – Днепр.
При этом в "Укрзализныце" добавили, что наличие свободных мест они гарантировать не могут, но сделают все возможное, что разместить пассажира. Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что польско-украинскую границу разблокируют и это вопрос, на решение которого нужно всего несколько часов. Однако в данном случае есть один нюанс.