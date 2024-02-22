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Поляки мешают украинцам добираться до поездов домой: "Укрзализныця" интересно решила проблему

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украинцы стоят в пробках и опаздывают на поезда Новость обновлена 22 февраля 2024, 19:09
Украинцы стоят в пробках и опаздывают на поезда. Фото Коллаж "Телеграф"

Железнодорожники решили поддержать своих и ввели один бонус для пассажиров

Большое количество пассажиров, которые на авто или автобусах направляются к украинским поездам из Польши в Украину, не могут добраться вовремя до вокзалов. Причиной тому перекрытие польских трасс активистами, которые участвуют в протестах.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрзализныци" вечером 22 февраля. Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией для украинцев ввели возможность уехать на другом поезде в течение суток в случае опоздания.

"Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс", — говорится в сообщении.

Такая возможность сейчас доступна для следующих поездов:

  • №768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
  • №32 Перемышль — Запорожье;
  • №52 Перемышль – Киев;
  • №716 Перемышль – Киев;
  • №706 Перемышль – Киев;
  • №90 Перемышль – Киев;
  • №94 Хелм – Харьков;
  • №24 Хелм – Киев;
  • №20 Хелм – Киев;
  • №120 Хелм – Днепр.

При этом в "Укрзализныце" добавили, что наличие свободных мест они гарантировать не могут, но сделают все возможное, что разместить пассажира. Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что польско-украинскую границу разблокируют и это вопрос, на решение которого нужно всего несколько часов. Однако в данном случае есть один нюанс.

Теги:
#Украина #Протест #Польша #Митинг #Поезд #Граница #Укразализныця