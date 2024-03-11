Приємні новини для українців: "Укрзалізниця" незабаром почне продавати онлайн-квитки ще до двох країн Європи

Подорожувати за кордон стане ще зручніше

"Укрзалізниця" продовжує оцифровувати сервіси, щоб зробити їх ще простішими для клієнтів. Раніше компанія спростила процедуру повернення квитків, а з 18 березня почне продаж проїзних документів на потяги до Австрії в онлайн-режимі, а трохи пізніше — до Угорщини.

На першому етапі купити квитки в Австрію можна буде через додаток та користуватися електронним варіантом без звернення у каси на вокзалах. Але для того, щоб придбати проїзні документи на прямий потяг Київ – Відень, доведеться верифікувати свій акаунт через "Дія. Підпис", попереджає "Укрзалізниця".

На другому етапі клієнти компанії зможуть в онлайн-режимі придбати квитки до Угорщини. Спочатку ця можливість буде доступною лише пасажирам тих потягів, які їдуть транзитом через цю країну до Австрії.

Охочі поїхати до Угорщини та придбати квитки онлайн можуть вибрати один із двох перерахованих рейсів:

Київ – Будапешт – Відень;

Чоп – Будапешт – Відень.

У компанії пообіцяли, що прямі сполучення між Україною та Угорщиною стануть доступними у додатку пізніше. Йдеться про маршрути Мукачево – Будапешт, Мукачево – Дебрецен та Чоп – Захонь.

В "Укрзалізниці" попередили, що з 12 березня тимчасово буде призупинено продаж квитків на прямий потяг Відень – Київ – Відень для відправлень з 18.03.2024. У компанії пояснили, що це потрібно для підготовки до онлайн-продажів.

Придбати квиток на цей потяг можна буде вже з 18 березня. Як і раніше купити проїзні документи можна буде за 20 днів до відправлення. Це актуально для покупки квитків у касі та в додатку.

На потяг Чоп – Відень – Чоп це обмеження не поширюється. Квитки на цей рейс поки що доступні майже на всі дати, повідомляє перевізник. У компанії нагадали, що цей потяг має зручні стикування з поїздами з Києва, Рівного та Луцька, а всередині для пасажирів є Wi-Fi.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Укрзалізниця" запустила новий потяг між двома найбільшими містами України. Квитки стануть доступними вже із середини березня.