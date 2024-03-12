"Он готов понять": Пристайко дал неожиданный прогноз на случай победы Трампа на выборах

Трамп ведет себя примерно одинаково, что перед камерами, что без них, отметил он

Украинский дипломат, экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко, который в 2019–2020 годах был министром иностранных дел, встречался с возможным следующим президентом США Дональдом Трампом. Он поделился впечатлениями о нем.

В интервью "Украинской правде" он рассказал, как Трамп обращался с украинской делегацией без камер. Пристайко отметил, что это был первый контакт новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с лидером свободного мира. Это были попытки найти точки соприкосновения.

"В общем, Трамп абсолютно естественен в том, какой он есть. В независимости от того, есть камеры или нет, он ведет себя примерно одинаково. В Украине существует ощущение, что "пропало все", как говорил классик, и что возможный приход Трампа – "это конец украинским чаяниям на поддержку Соединенных Штатов". И это, по меньшей мере, преувеличено. Я помню из своих разговоров с Трампом, что он готов понять. Он задает прямые и часто неприятные вопросы. Например, меня он спросил: "Для чего мы должны вас защищать?", — поделился воспоминаниями Пристайко.

Он добавил, что в ответ в общих чертах рассказал Трампу о Будапештском меморандуме, изменениях в Украине, распаде Советского Союза. С точки зрения истории политик знает все это, но не понимал как видит это Украина. В разговоре Трамп соглашался, говорил: "Ну да, ок, я это понимаю".

Что касается заявлений Трампа, что он способен за 24 часа закончить войну, то, по мнению Пристайко, это предвыборная риторика. Когда дойдет до дела и вся сложность процесса будет ясна, то 24 часа могут подвинуться во времени, отметил дипломат.

"В отличие от многих в Украине я бы не бежал с криком на горизонт. Поживем и увидим, как все будет. Возможно, решение будет гораздо более положительным, чем сотни раундов переговоров, которые мы ведем с нашими европейскими друзьями", — резюмировал Пристайко.

Как сообщал "Телеграф", экс-премьер Великобритании Борис Джонсон тоже считает, что Украине не стоит бояться возвращения Трампа в Белый дом. По его мнению, он не позволит российскому диктатору Путину победить в войне против Украины, как думают многие.