"Он не понимает": Зеленский объяснил, почему Трамп может быть на стороне Путина

Быстро закончить войну у американского политика не получится

Бывший президент США, а заодно наиболее вероятный кандидат республиканской партии на следующих президентских выборах, Дональд Трамп не понимает российского диктатора Владимира Путина. И именно с этим непониманием связаны его заявления о том, что он может завершить войну в Украине за день.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, если Трамп решит поддержать Россию, то он пойдет против интересов всех американцев.

"Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он с ним встречался… но он никогда не воевал с Путиным", — отметил Зеленский и напомнил, что американская армия никогда не сталкивалась на поле боя с российской.

Глава государства подчеркнул, что скорее всего Трамп не понимает, что российский диктатор не будет останавливаться.

Вместе с тем, он подчеркнул, что был сильно удивлен, когда понял, что российская пропаганда очень сильна в США и ЕС. Зеленский отметил, что Россия вкладывает миллиарды в то, чтобы распространять ложную информацию и даже смогла повлиять на ход выборов.

Как сообщалось ранее, американский политик неоднократно высказывался на тему войны Украины и РФ и заявлял, что мог бы решить этот вопрос "очень быстро". После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил ему посетить Киев, чтобы обсудить детали его плана.