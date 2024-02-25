Бояться возвращения Трампа не стоит: Джонсон указал на два важных момента

Республиканец не даст Украине проиграть в войне

Возвращения лидера Республиканской партии Дональда Трампа в Белый дом бояться не стоит. Став президентом Соединенных Штатов Америки (США), он не позволит российскому диктатору Путину победить в войне с Украиной, как думают многие.

Именно Трамп стал первым американским лидером, который предоставил Киеву серьезное вооружение (противотанковые ракетные комплексы Javelin) и выдворил 60 российских дипломатов. Об этом экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью "Европейской правде".

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Почему не стоит бояться возвращения Трампа

"Относительно Трампа я не настолько пессимистичен. Я не думаю, что любой президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности", ― сказал Джонсон.

Британский политик указал на два важных момента. Первый связан с предоставлением Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые хорошо показали себя в начале полномасштабного вторжения России. До Трампа Киеву не передавали такое серьезное вооружение.

Второй момент связан с выдворением 60 российских дипломатов. Джонсон отметил, что никто не ждал такого шага от лидера республиканцев.

Трамп не отступит от интересов США. Поэтому он не откажет Украине в помощи. А еще Трамп не хочет, чтобы его все думали, якобы он проиграл российскому диктатору Путину.

"Интерес США заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин. А еще я уверен, что интерес Дональда Трампа не заключается в том, чтобы все считали, что его победил Путин", ― объяснил Джонсон.

Отметим, что бывший британский премьер и ранее говорил, что если Трамп станет президентом США, то это будет хорошим сигналом. Джонсон уверен в продолжении поддержки Украины Штатами. Трамп предоставит Киеву все вооружение, которое необходимо для победы над Россией на поле боя. Республиканец точно не бросит украинцев, уверен британский политик.

Многие аналитики и политики не согласны с позицией Джонсона. Они уверены, что Трамп сократит или вовсе прекратит помощь Украине. Это связано с тем, что республиканец блокирует помощь Украине, а еще недавно восторженно высказался о России, назвав ее "военной машиной, победившей Гитлера".

В Европе уже начали готовиться к возможной победе Трампа на президентских выборах. Уже идут разговоры о создании альтернативы НАТО. Европейские страны переживают за свою безопасность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Борис Джонсон приехал в Киев на вторую годовщину со дня полномасштабного вторжения России в Украину. В соцсети Х он написал, насколько важно для него быть в этот момент в нашей стране.