"Він готовий зрозуміти": Пристайко дав несподіваний прогноз на випадок перемоги Трампа на виборах

Трамп поводиться приблизно однаково, що перед камерами, що без них, зазначив він

Український дипломат, екс-посол у Великій Британії Вадим Пристайко, який у 2019–2020 роках був міністром закордонних справ, зустрічався з можливим наступним президентом США Дональдом Трампом. Він поділився враженнями про нього.

В інтерв’ю "Українській правді" він розповів, як Трамп поводився з українською делегацією без камер. Пристайко зазначив, що це був перший контакт новообраного президента України Володимира Зеленського із лідером вільного світу. Це були спроби знайти точки дотику.

"Загалом Трамп абсолютно натуральний в тому, який він є. В незалежності від того, чи є камери, чи ні, він поводиться приблизно однаково. В Україні існує відчуття, що "пропало все", як казав класик, і що можливий прихід Трампа – "це кінець українським сподіванням на підтримку Сполучених Штатів". І це щонайменше перебільшено. Я пам'ятаю зі своїх розмов з Трампом, що він готовий розуміти. Він задає прямі й часто неприємні питання. Наприклад, мене він запитав: "Для чого ми маємо вас захищати?", — поділився спогадами Пристайко.

Він додав, що у відповідь у загальних рисах розповів Трампу про Будапештський меморандум, зміни в Україні, розпад Радянського Союзу. З погляду історії політик знає все це, але не розумів, як бачить це Україна. У розмові Трамп погоджувався, казав: "Ну так, ок, я це розумію".

Щодо заяв Трампа, що він здатний за 24 години закінчити війну, то, на думку Пристайка, це передвиборча риторика. Коли дійде до справи й вся складність процесу буде зрозумілою, то 24 години можуть посунутись у часі, зазначив дипломат.

"На відміну від багатьох в Україні я не біг би з криком на горизонт. Поживемо і побачимо, як все буде. Можливо, рішення буде набагато більш позитивне, ніж сотні раундів переговорів, які ми ведемо з нашими європейськими друзями", — резюмував Пристайко.

Як повідомляв "Телеграф", експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон також вважає, що Україні не варто боятися повернення Трампа до Білого дому. На його думку, він не дозволить російському диктатору Путіну перемогти у війні проти України, як думають багато хто.