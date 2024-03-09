Явно не тот вариант: демократы в Конгрессе "завалили" альтернативный законопроект о помощи Украине

Сторонников Трампа в Конгрессе назвали пропутинскими экстремистами

Демократическое меньшинство в Палате представителей Конгресса США отказалось поддерживать альтернативный законопроект о помощи Украине, который предложили представители Республиканской партии. Законопроект предлагал очень сильно урезать объем средств, которые США должны были выделить Украине и другим союзникам.

Об этом сказал лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис на пресс-конференции 8 марта. Конгрессмен подверг резкой критике сторонников трампистского популистского движения MAGA, назвав их пропутинскими экстремистами.

"Пора для республиканцев в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA в их партии", — сказал он.

Джеффрис добавил, что альтернативный вариант законопроекта с отсутствием гуманитарной помощи поддерживаться не будет. По его словам, единственно приемлемым путем является поддержание законопроекта, который был согласован в Сенате и предлагает предоставить Украине, Израилю и Тайваню помощь на 95 млрд долларов. Он легко наберет нужные 300 голосов.

Напомним, на фоне затягивания голосования по выделению военной помощи Украине спикером Палаты представителей Майком Джонсоном конгрессмены придумали другой способ вынести документ на рассмотрение. Для этого они собираются приступить к сбору подписей.

Как известно, пакет помощи Украине блокируется трампистами в Конгрессе с осени прошлого года. Теперь спикер Палаты представителей говорит, что проголосовать за него они могут в лучшем случае в середине марта, в худшем случае – только в апреле.

У Зеленского уже высказались, что история с помощью США довольно странная. Промедление с принятием решения о выделении денег на военную помощь портит репутацию Америки.