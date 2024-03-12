Народный депутат требует от "Нафтогаза" разобраться с нарушениями в "Укрнафте"

Обновленный Наблюдательный Совет "Укрнафты" должен проверить ряд нарушений, которые были замечены за предприятием и его администрацией. Такого мнения придерживается народный депутат Алексей Кучеренко.

На своей Facebook-странице политик сообщил, что отправил в Наблюдательный Совет, а также руководство "Нафтогаза" депутатское обращение о необходимости тщательной проверки. Он также перечислил перечень первоочередных задач, которые, по его мнению, должны быть первоочередно решены уважаемыми надзирателями.

По словам Кучеренко, Новый наблюдательный совет будет вынужден играть на юридическом "минном поле" как из-за решения о временном изъятии корпоративных прав частных инвесторов на время войны, так и из-за нарушений, допущенных во время этого процесса и формирования органов управления компании в ноябре 2022 года. В настоящее время продолжаются судебные процессы, которые могут привести к аннулированию или пересмотру решений предыдущего наблюдательного совета, менеджмента или госакционеров и госорганов.

Однако из-за того, что на это повлиять невозможно, членам нового Наблюдательного Совета следует сосредоточить внимание на четырех приоритетах.

Конфликты интересов в "Укрнефти"

"Наблюдательный совет должен сформировать комитет по вопросам аудита и комитет по назначениям и вознаграждениям, возглавляемые независимыми членами. В компании более года не работает функция внутреннего аудита — это должно, наконец, измениться. Кроме того, наблюдательный совет должен дать надлежащую оценку очевидным конфликтам интересов на уровне руководителя. Прежде всего речь идет о треугольнике "Укрнафта", "УЗ" и "Идеалист", а также об основанном на родственных связях сотрудничестве между "Укрнафтой" и ООО "Украинский топливный стандарт"", — пишет нардеп.

Также, по его словам, Наблюдательный совет стоит оценить необходимость пребывания на руководящих должностях "Укрнафты" эксчиновников, к которым есть вопросы у антикоррупционных органов. К примеру он приводит бывшего заместителя председателя ФГИУ Дениса Кудина, являющегося вице-президентом по вопросам стратегии и развития компании.

"Он имеет статус подозреваемого в расследовании НАБУ по завладению активами активами "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании"", — подчеркивает Кучеренко.

Построение системы оценки работы менеджмента

К этому же пункту политик относит и необходимость надлежащей оценки результатов работы "Укрнафты" за прошлый год.

"Финансово-экономические результаты "Укрнафты" за прошлый год сформированы за счет ресурсов и финансовых потоков "Укртатнафты", о чем свидетельствуют финпланы и финрезультаты обоих предприятий. Отсюда рост дохода и прибыли "Укрнафты" на фоне стагнации добычи. Учитывая активную пиар компанию о достижения 2023, менеджмент "Укрнафты" скорее всего будет претендовать на немалые бонусы. Со своей стороны наблюдательный совет должен трезво подойти к этому вопросу, в том числе с учетом кейс с выплатой бонусов руководителю НАК "Нафтогаз Украины"", — объясняет Алексей Кучеренко.

Проведение внутренних расследований

По словам депутата, нынешнему Наблюдательному Совету следует разобраться с известными случаями злоупотреблений в сфере закупок.

"Речь о контрактах по закупке по завышенным ценам труб у "Интерпайпа", метанола у "Нарни-Трейд" и МБТЭ у AGTG SA, переплата по которым составляет несколько сотен миллионов гривен. Некоторые из этих случаев уже расследуют антикоррупционные органы, однако внутри компании есть" быть проведена работа над ошибками и созданы предохранители от их повторения в будущем. Наблюдательному совету следует также обратить внимание на закупки для сети АЗС, выведенные за пределы внутреннего распоряжения, — это зона риска", — подчеркивает политик.

Контроль над поиском партнеров

В первую очередь, говорит Кучеренко, внимание следует обратить на партнеров, которые ищут для разработки месторождений. Этот процесс в "Укрнефти" продолжается с 2023 года.

"Как следует из заявлений представителей компании, привлечение партнеров должно происходить на условиях открытого конкурса. В то же время, в описанном на корпоративном сайте алгоритме отбора потенциальных инвесторов конкурс не упомянут вообще только двусторонние переговоры. То есть вместо открытого конкурса с понятными критериями отбора можем получить отбор в ручном режиме – это должно быть звоночком для наблюдательного совета.

Кроме того, согласно заявлениям "Укрнафты" среди механизмов сотрудничества предпочтение будет отдаваться соглашениям о разделе продукции (СРП). В соответствии с Законом Украины "О соглашениях о разделе продукции" после заключения СРП специальное разрешение на пользование недрами подлежит переоформлению на имя всех инвесторов-участников соглашения, а следовательно "Укрнафта" лишится контроля над частью собственных месторождений. Заключение СРП на 20 лет в условиях когда миноритарный пакет акций находится в руках государства временно на время войны влечет целый ряд юридических рисков как для потенциальных партнеров так и для "Укрнафты" и государства, которые вынуждены будут предоставлять дополнительные гарантии инвесторам", — говорит депутат.

По его мнению, более продуктивным было бы привлечение инвесторов по сделкам по предоставлению услуг с риском, тем более что подобный механизм уже использовался в отрасли, в частности "Укргаздобычей".

Алексей Кучеренко подчеркивает важность реформы корпоративного управления "Укрнефти". Он говорит, что на замену бесконечным лозунгам и пустым презентациям в конце концов должны прийти абсолютно конкретные действия и ответственность конкретных лиц за совершенные поступки. Именно такой целью и является его обращение в Наблюдательный Совет и руководство "Нефтегаза".