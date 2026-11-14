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Егор Буркин, связываемый с криминальной группировкой "Химпром", заявил о возможных связях криптовалютной компании Everstake со схемой вывода десятков миллионов долларов, собранных в поддержку украинской армии.

В интервью блогеру Василию Тимошенко Буркин утверждает, что около 42 млн долларов якобы были выведены из-за разных криптовалютных адресов.

Ранее журналисты также сообщали о 12,2 млн долларов, перечисленных на закупку беспилотников, которые украинские военные вроде бы так и не получили.

Из интервью следует, что Буркин не скрывает своих связей с ФСБ. Это также ставит вопрос о том, могла ли операция Карфаген частично основываться на показаниях агента российской спецслужбы. В частности, именно эти показания могли стать поводом к делу против СБУ.

Первые оценки обозревателей скандального интервью сводятся к тому, что ФСБ заинтересована в ослаблении украинских спецслужб. Публичные конфликты между СБУ и НАБУ создают дополнительные информационные поводы для российской пропаганды.

"Точно не "Мексиканец", связанный с ФСБ, должен становиться хедлайнером украинских новостей. Доверять ему – это то же, что доверять россиянам, потому что он действительно россиянином и есть", – написал волонтер Сергей Стерненко.