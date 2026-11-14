Когда Украину засыплет снегом: чего ждать украинцам этой зимой

Синоптики объяснили, когда ждать первого снежного покрова

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Этой зимой в Украине в отдельных регионах может выпасть больше осадков, чем обычно. В то же время не все они будут снежными, поскольку на протяжении сезона будет преобладать поступление теплого и влажного воздуха из Атлантики.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии УНИАН. "Телеграф" проанализировал сезонные прогнозы европейских климатических служб и выяснил, будет ли зима 2026–2027 годов снежной и когда может появиться первый снежный покров.

Какой будет зима 2026–2027 в Украине

По словам Веры Балабух, на протяжении зимы будет преобладать западный перенос воздушных масс. Это означает, что в Украину будет поступать более теплый и влажный воздух из Атлантики.

В январе и феврале в отдельных регионах количество осадков может превышать климатическую норму. Однако их фаза будет зависеть от температуры воздуха.

"При таком развитии атмосферных процессов в январе и феврале в отдельных регионах количество осадков может превышать норму. При этом осадки не обязательно будут выпадать в виде снега: их фаза будет зависеть от температурных условий", — объяснила метеоролог.

Что показывают прогнозы Copernicus и ECMWF

Согласно ноябрьскому обновлению Copernicus от 10 ноября, температурный фон на значительной части Европы зимой, вероятно, будет выше средних многолетних показателей. В то же время во многих регионах прогнозируют повышенное количество осадков.

Подобную тенденцию демонстрируют и расчеты европейской модели ECMWF. Для Украины это может означать частые дожди, мокрый снег и периодические снегопады. Из-за температуры выше нормы часть осадков не будет задерживаться на земле, а снег будет быстро таять.

В то же время сезонные модели не исключают периодов похолодания. Если они будут совпадать со снегопадами, снег сможет накапливаться и дольше оставаться на земле.

Первые снегопады еще не означают начала полноценной снежной зимы. Для формирования устойчивого покрова необходимо, чтобы минусовая температура сохранялась достаточно долго и снег не таял после каждого потепления.

По предварительной оценке, наиболее перспективным периодом для формирования устойчивого снежного покрова на равнинной территории Украины может стать вторая половина декабря и январь.

Карта температурных аномалий по модели ECMWF декабрь 2026 – февраль 2027

Будут сильные морозы и снегопады

Ранее собственным прогнозом на зиму с "Телеграфом" делилась профессор, главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Файзуловна Мартазинова. По ее расчетам, декабрь в целом будет теплее нормы, а похолодания во второй половине месяца будут кратковременными.

"Возможны мокрый снег и дождь, но устойчивого снежного покрова я не ожидаю. В конце декабря снег, вероятно, появится, но его будет немного", — рассказывала метеоролог.

По ее словам, ночью температура иногда может опускаться до -5…-7 градусов. Однако из-за колебаний температуры снег может быстро растаять или остаться лишь небольшим слоем.

Январь, по прогнозу Вазиры Мартазиновой, будет переменчивым. В отдельные дни температура днем может подниматься примерно до +5 градусов, однако возможны и кратковременные похолодания с отрицательными показателями.

Метеоролог не ожидает аномально холодной зимы. Морозы с температурой ниже -10 градусов ночью возможны, но, по ее оценке, они будут непродолжительными.

Также ее расчеты не показывали сильных снегопадов, хотя перед похолоданиями возможно образование сугробов.

Таким образом, предварительные прогнозы указывают на относительно теплую зиму с периодическими осадками и похолоданиями. Первый снег может появиться еще в декабре, однако шансы на формирование устойчивого снежного покрова будут выше во второй половине месяца и в январе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие регионы Украины сковали морозы и гололедица.