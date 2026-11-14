Перекупщикам готовят налоговый удар: как в Украине будут бороться с серым авторынком

Налоговые накладные дополнят VIN-кодами для контроля движения автомобилей

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В Украине планируют усилить контроль за продажей подержанных автомобилей, чтобы сократить масштабы теневого авторынка. Верховная Рада 11 ноября приняла законопроект №16037-д, который должен перекрыть одну из распространенных схем уклонения от уплаты налогов при перепродаже машин.

Новые правила предусматривают ограничение налоговых льгот для автомобилей, которые быстро перепродают. Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. Ввести их планируют с 1 января 2027 года после завершения процедуры вступления закона в силу.

Как хотят перекрыть схемы перекупщиков

Одно из ключевых положений законопроекта касается срока владения автомобилем. Чтобы воспользоваться налоговыми льготами при продаже, транспортное средство нужно будет иметь в собственности более 183 дней.

Это должно усложнить практику, когда автомобили систематически покупают и перепродают, оформляя такие операции как обычные сделки между физическими лицами.

Еще один механизм контроля — обязательное указание VIN-кода автомобиля в налоговых накладных. По словам Данила Гетманцева, это поможет отслеживать историю операций с транспортными средствами.

"VIN-код дает нам возможность отследить всю цепочку купли-продажи автомобиля для предотвращения мошенничества с НДС", — объяснил он в комментарии OBOZ.UA.

Сколько бюджет теряет из-за теневого авторынка

Несмотря на запланированные изменения, ситуация с нелегальной перепродажей автомобилей пока не изменилась. Гетманцев отметил, что новый закон еще не подписан.

"К сожалению, ситуация с теневыми продажами такая, как и была. Не изменилась. Но и закон еще не подписан", — подчеркнул глава парламентского комитета.

В то же время точной суммы бюджетных потерь от таких операций пока нет. По словам Гетманцева, точной оценки бюджетных потерь от теневой перепродажи автомобилей сейчас не существует.

"По поступлениям у нас нет четкой цифры. Ни у кого нет", — сообщил он.

Однако бизнес-сообщество приводит ориентировочные показатели, которые демонстрируют разрыв между потенциальными и фактическими налоговыми поступлениями.

По оценкам представителей бизнеса, в европейской практике налоговые поступления от автомобильного рынка составляют около 2% ВВП. Для Украины это ориентировочно 160 млрд грн в год.

Вместо этого в прошлом году автомобильная отрасль уплатила в бюджет всего 10,4 млрд грн. Таким образом, фактические поступления оказались почти в 16 раз меньше приведенного ориентира.

Сколько продавцов работают на авторынке

О масштабах рынка свидетельствуют и данные о количестве его участников. Согласно информации, приведенной в материале OBOZ.UA, на платформе AUTO.RIA представлены около 36 тысяч компаний, которые продают автомобили.

В то же время официально зарегистрированными торговцами транспортными средствами являются только 1615 из них. Причем даже среди этой группы основную часть налоговых поступлений обеспечивает небольшое количество предприятий.

В частности, 15 компаний формируют 91% всех налоговых поступлений от официально зарегистрированных торговцев.

Законодательные нововведения поддержала Европейская Бизнес Ассоциация (EBA). В ассоциации сообщили, что ее автомобильный комитет активно участвовал в разработке соответствующих изменений.

Главная цель — создать одинаковые условия работы для легальных участников автомобильного рынка и продавцов, которые используют налоговые льготы для систематической перепродажи машин.

Таким образом, законопроект должен не только усилить контроль за операциями с автомобилями, но и изменить условия конкуренции на вторичном авторынке. В то же время реальный эффект новых правил можно будет оценить после вступления закона в силу и появления первых данных о налоговых поступлениях.

При каких условиях сохранятся льготы для автовладельцев

Сейчас физическое лицо имеет право продать один легковой автомобиль в течение календарного года без уплаты налога на доходы физических лиц — НДФЛ — и военного сбора. За вторую продажу нужно уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Для третьей и последующих продаж общая налоговая нагрузка составляет 23%. Таким образом, действующие условия налогообложения зависят от количества проданных за год машин.

Законопроект добавляет к этому еще один критерий — продолжительность нахождения транспортного средства в собственности продавца. Для применения льготы автомобилем нужно будет владеть более 183 дней с момента государственной регистрации. Именно государственная регистрация будет определять начало этого срока. Новое ограничение касается дохода от сделки, которую владелец проводит до его завершения.

При такой ранней первой или второй продаже НДФЛ составит 18%. К нему добавят 5% военного сбора, что в сумме дает указанную в заголовке ставку. Таким образом, для этих операций самого факта, что человек продает только одну или две машины в течение календарного года, будет недостаточно для применения нынешних льготных условий.

Для автовладельцев, которые соблюдают требование относительно срока владения, действующие льготы сохранятся. Отдельное исключение предусмотрено для транспортных средств, полученных в наследство: к ним требование относительно продолжительности владения применяться не будет. Это важное отличие для владельцев, которые получили автомобиль в наследство и решили его продать.

Как работает схема перекупщиков и сколько будет стоить быстрая продажа

Изменения направлены против систематической перепродажи автомобилей под видом обычных сделок между физическими лицами. Налоговые льготы предусмотрены для граждан, которые продают собственные машины. Однако их используют и продавцы, для которых покупка и последующая продажа транспорта фактически являются предпринимательской деятельностью. Коммерческие операции при этом оформляют как частные.

Распространенная схема предусматривает оформление приобретенных для перепродажи машин на разных людей. Каждый из таких формальных владельцев продает только один автомобиль в год и пользуется освобождением от налогообложения. В то же время за десятками отдельных договоров стоит один продавец или сеть перекупщиков, которые организовывают эти операции.

Требование относительно срока владения должно сделать такую модель менее выгодной: для сохранения льготы машину придется дольше удерживать за зарегистрированным владельцем. Быстрая перепродажа будет означать налогообложение дохода по повышенной ставке. Это меняет экономику операций, рассчитанных на короткий промежуток между приобретением и продажей автомобиля.

Например, перекупщик покупает машину за 400 тыс. грн, а через месяц продает за 450 тыс. грн. При таких условиях налоги могут составить 103,5 тыс. грн: 450 тыс. грн × 23%. Из этой суммы 81 тыс. грн приходится на НДФЛ, еще 22,5 тыс. грн — на военный сбор. Разница между ценой покупки и продажи в этом примере составляет 50 тыс. грн.

В примере с быстрой перепродажей за 450 тыс. грн налоги превышают разницу между ценами купли и продажи

Существенная для продавца особенность расчета — базой является налогооблагаемый доход от продажи автомобиля. Расходы на приобретение машины в приведенном примере не вычитают из 450 тыс. грн перед применением ставки. Из-за этого сумма налогов превышает разницу между двумя ценами, даже если автомобиль перепродали лишь немного дороже, чем купили.

Какие цифры показывают масштабы теневого авторынка

По экспертным оценкам, которые Данило Гетманцев обнародовал 1 октября 2026 года, теневой сегмент составляет около 92% автомобильного рынка. Это оценка доли операций без надлежащего налогообложения, на фоне которой законодатели усиливают контроль.

Приведенные им данные Министерства внутренних дел показывают и задекларированную стоимость части сделок. За первые восемь месяцев 2026 года 2 026 автомобилей официально продали за 1 гривну. Еще 84 тыс. автомобилей за тот же период продали по цене менее 50 тыс. грн. Такие объемы дешевых по документам продаж привлекают внимание к полноте налогообложения и соответствию задекларированной стоимости реальной.

Конкретные суммы нарушений содержат результаты проверок Государственной налоговой службы. По официальным данным ГНС от 16 июля 2026 года, налоговики провели почти 100 документальных проверок компаний, которые импортируют и продают подержанные автомобили. По их результатам доначислили 1,2 млрд грн налоговых обязательств, а отрицательное значение НДС уменьшили почти на 1 млрд грн.

Отдельно по итогам 230 фактических проверок ожидаемая сумма штрафов составила 55 млн грн. Налоговики также выявили 17 случаев ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Эти результаты охватывают различные нарушения: от недекларирования положенных платежей до торговли без оформленного предпринимательского статуса.

Среди выявленных способов работы был ввоз машин якобы физическими лицами с последующей перепродажей в Украине по заниженной стоимости. Такие операции проводили без надлежащей уплаты налогов и регистрации предпринимательской деятельности. Контроль в этом направлении охватывает и статус продавца, и стоимость, указанную в документах, и отражение коммерческой операции для налогообложения.

Почему Европейская Бизнес Ассоциация поддержала изменения

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) поддержала нововведения, а ее автомобильный комитет принимал активное участие в разработке соответствующих норм. В Ассоциации ожидают сокращения серого импорта и нелегальной перепродажи автомобилей. Подготовленные изменения бизнес рассматривает как способ выровнять условия для зарегистрированных продавцов и тех, кто использовал льготы для систематической торговли.

Для официальных автодилеров вопрос заключается в выполнении одинаковых обязательств. Легальный бизнес должен вести бухгалтерский учет, платить налоги и соблюдать законодательные требования при продаже машин. Если другой участник рынка осуществляет такую же по экономическому содержанию деятельность через формальных частных владельцев, он сокращает собственные расходы благодаря налоговым льготам.

Помимо законодательных ограничений, противодействие теневому рынку требует эффективных проверок, контроля за достоверностью стоимости транспортных средств и выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности. Именно эти направления позволяют сопоставлять формальные документы с реальной работой продавца: как часто он продает машины, как оформляет операции и какие доходы указывает для налогообложения.

В EBA ожидают, что защита легального автобизнеса будет сопровождаться дополнительными поступлениями в бюджет, которые можно направить, в частности, на финансирование обороноспособности Украины. Ассоциация также поблагодарила за поддержку норм главу парламентского налогового комитета Данила Гетманцева, его первого заместителя Ярослава Железняка и других народных депутатов.

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