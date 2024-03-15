"Фантастический сценарий": Галущенко прокомментировал планы россиян по "запуску ЗАЭС"

Проблемой является состояние оборудования

Россияне не смогут запустить оккупированную Запорожскую АЭС. Этот сценарий пока выглядит очень маловероятным с технической точки зрения и еще больше с политической.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Россияне что-то там заявляли о том, что они пытаются запустить станцию. Но сегодня это очень маловероятно с технической точки зрения. Не говоря уже о том, что тогда нужно просто закрыть глаза на безопасность. Я не представляю, как россияне могут преодолеть существующие вызовы и проблемы", — сказал Галущенко.

Также он указал, в частности, на проблему недостаточности воды — "в результате их же террора и подрыва Каховской дамбы".

Кроме того, Галущенко сказал, что проблемой является состояние оборудования.

"Мы видим, что на станции есть истоки и что общепризнанные в мире стандарты безопасности не соблюдаются. В-третьих, на сегодняшний день у россиян нет возможности передавать производимую на ЗАЭС электроэнергию, ведь существуют только линии, которые соединяют станцию с украинской энергосистемой", — заявил глава украинского энергетического ведомства.

Он считает, что "запуск ЗАЭС под российским контролем — это фантастический сценарий".

"Россияне живут не в пределах стандартов безопасности, а в пределах того, что есть, условно говоря, команда полететь на Марс, и они будут об этом говорить — что мы улетим, что вот уже собрались. Поэтому надо понимать: если они получили команду что-то делать, так они могут и начать это делать. Но здесь точно будут технические сложности и проблемы с обеспечением безопасности", — сказал Галущенко.

Вместе с тем, многие страны во время выступлений на заседании Совета управляющих МАГАТЭ заявляли, что вопрос запуска станции сложен как в техническом, так и в политическом планах.

"Ведь сегодня станция находится под контролем нелицензированного персонала, который не может оперировать атомным объектом. Это — одна из ключевых норм ядерной и физической безопасности. Всем совершенно очевидно, что станция — украинская. И это отмечено во всех отчетах МАГАТЭ. А значит, если на станции нет украинского лицензированного персонала — а сейчас мы уже фактически в такой ситуации — то не может кто-нибудь другой оперировать этим атомным объектом", — добавил министр.

Как сообщалось ранее, 6 февраля 2024 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сделал тревожное заявление по ситуации на Запорожской АЭС.

Также "Телеграф" писал о том, что в конце января 2024 стало известно о новой угрозе на ЗАЭС. Речь шла о том, что уже в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок годности ядерного топлива.