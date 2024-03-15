"Фантастичний сценарій": Галущенко прокоментував плани росіян щодо "запуску ЗАЕС"

Проблемою є стан обладнання

Росіяни не зможуть запустити окуповану Запорізьку АЕС. Цей сценарій наразі виглядає дуже малоймовірним з технічної точки зору і ще більше — з політичної.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Росіяни щось там заявляли про те, що вони намагаються запустити станцію. Але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору. Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми", — сказав Галущенко.

Також він вказав, зокрема, на проблему недостатності води — "внаслідок їхнього ж терору та підриву Каховської дамби".

Крім того, Галущенко сказав, що проблемою є і стан обладнання.

"Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою", — заявив очільник українського енергетичного відомства.

Він вважає, що "запуск ЗАЕС під російським контролем — це фантастичний сценарій".

"Росіяни живуть не в межах стандартів безпеки, а в межах того, що є, умовно кажучи, команда полетіти на Марс, і вони будуть про це говорити — що ми полетимо, що ось вже зібралися. Тому треба розуміти: якщо вони отримали команду щось робити, то вони можуть і почати це робити. Але тут точно будуть технічні складнощі та проблеми із гарантуванням безпеки", — сказав Галущенко.

Разом з тим, багато країн під час виступів на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ заявляли, що питання запуску станції є складним як у технічному, так і в політичному планах.

"Адже сьогодні станція перебуває під контролем неліцензованого персоналу, який не може оперувати атомним об'єктом. Це — одна із ключових норм ядерної та фізичної безпеки. Усім абсолютно очевидно, що станція — українська. І це зазначено в усіх звітах МАГАТЕ. А отже, якщо на станції немає українського ліцензованого персоналу — а зараз ми вже фактично у такій ситуації — то не може хтось інший оперувати цим атомним об'єктом", — додав міністр.

Як повідомлялось раніше, 6 лютого 2024 року гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зробив тривожну заяву щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Також "Телеграф" писав про те, що наприкінці січня 2024 року стало відомо про нову загрозу на ЗАЕС. Йшлося про те, що вже найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін придатності ядерного палива.