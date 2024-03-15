Развод Тищенко был фиктивным? Журналисты выяснили подробности

Нардеп прокомментировал предположения расследователей

Внефракционный народный депутат Николай Тищенко, несмотря на официальный развод с Аллой Барановской, может иметь общий с ней быт. Во время визитов в Ужгород он проживает в том же доме, где и его бывшая жена.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Украинской правды". Они отмечают, что Барановская сейчас проживает в одном из самых дорогих домов в Ужгороде, расположенном в центре областного центра. По информации журналистов, апартаментов в этом доме нет в собственности ни у самого Тищенко, ни у Барановской.

Дом, где проживает Барановская

Расследователи напомнили, что Тищенко развелся с Барановской перед открытием электронных деклараций в декабре 2023 года. Они обнародовали кадры, на которых народный депутат вместе с бывшей женой и сыном в сопровождении двух охранников прогуливаются по набережной в центре Ужгорода. Также журналисты сняли, как Тищенко входит в дом, где проживает Барановская.

Тищенко и Барановская на набережной

Тищенко входит в дом, где проживает Барановская

В комментарии журналистам Тищенко опроверг утверждение, что его развод с Барановской был фиктивным. В то же время он отметил, что на личные вопросы отвечать не может, потому что "не хочет".

"Это личные вопросы. Я считаю, что они не касаются моей работы. Если есть вопросы иного характера, готов отвечать", — заявил народный депутат.

Журналисты попросили Тищенко прокомментировать информацию, что во время визитов в Ужгород он проживает в том же доме, где и его бывшая жена и есть ли у них совместный быт. Также они поинтересовались, не был ли его развод фиктивным для избежания декларирования.

"Во-первых, если есть какое-либо нарушение закона, пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы… Во-вторых, любые отношения, связанные с моей семьей, с моим сыном, это с вашей стороны некорректно, потому что мой ребенок находится в Украине, не скрывается, как другие чиновники… Я хочу сказать, у меня несовершеннолетний ребенок, который ходит без охраны… И поэтому, если вы будете часто демонстрировать, где кто живет, как кто живет, на вашей совести могут остаться вопросы, связанные с его безопасностью", — заявил народный депутат.

Кроме того, он сообщил, что апартаменты в Ужгороде, где проживает он и его семья, арендуются. В то же время Тищенко подчеркнул, что аренду платит не он.

Журналисты также напомнили, что Тищенко получил в подарок от своей бывшей жены сумму в 12 634 680 гривен. Согласно декларации, деньги были переданы 15 февраля 2024 года. То есть через чуть больше месяца со дня официального расторжения брака. Они также предположили, что этот подарок может оказаться далеко не последним.

Напомним, нардеп Тищенко с 2016 года был женат на бывшей модели, а ныне владелице сети салонов красоты Clipse Алле Барановской. В 2017 тогда еще 22-летняя жена нардепа родила ему сына. Для Николая Тищенко это уже второй ребенок. У него еще растет сын от предыдущего брака.

11 ноября 2023 года Николай Тищенко и Алла Барановская подали заявление на развод и впоследствии развелись.

Сам нардеп заявил, что пара около двух лет не жила вместе. Именно поэтому они решили расторгнуть брак. Но Тищенко и Барановская останутся друзьями и будут вместе воспитывать сына.