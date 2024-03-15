Розлучення Тищенко було фіктивним? Журналісти з'ясували подробиці

Нардеп прокоментував припущення розслідувачів

Позафракційний народний депутат Микола Тищенко попри офіційне розлучення з Аллою Барановською може мати спільний з нею побут. Під час візитів до Ужгорода він проживає у тому ж будинку, де мешкає його колишня дружина.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Української правди". Вони зазначають, що Барановська наразі проживає в одному з найдорожчих будинків в Ужгороді, що розташований у середмісті обласного центру. За інформацію журналістів, апартаментів у цьому будинку немає у власності ні в самого Тищенка, ні в Барановської.

Будинок, де мешкає Барановська

Розслідувачі нагадали, що Тищенко розлучився з Барановською перед відкриттям електронних декларацій у грудні 2023 року. Проте вони оприлюднили кадри, на яких народний депутат разом з колишньою дружиною та сином у супроводі двох охоронців прогулюються набережною у центрі Ужгорода. Також журналісти зафільмували, як Тищенко заходить до будинку, де проживає Барановська.

Тищенко та Барановська на набережній

Тищенко заходить у будинок, де машкає Барановська

У коментарі журналістам Тищенко заперечив, що його розлучення з Барановською було фіктивним. Водночас він зазначив, що на особисті запитання відповідати не може, тому що "не хоче".

"Це особисті запитання. Я вважаю, що вони не стосуються моєї роботи. Якщо є питання іншого характеру, готовий відповідати", — заявив народний депутат.

Журналісти попросили Тищенко прокоментувати інформацію, що під час візитів до Ужгорода він проживає у тому ж будинку, де мешкає його колишня дружина та чи має він з нею спільний побут. Також вони поцікавились, чи не було його розлучення фіктивним, щоб уникнути декларування.

"По-перше, якщо є якесь порушення закону, буль ласка, звертайтеся до правоохоронних органів… По-друге, будь-які стосунки, пов'язані з моєю родиною, з моїм сином, це з вашого боку не коректно, тому що моя дитина знаходиться в Україні, не переховується, як інші чиновники… Я хочу сказати, у мене неповнолітня дитина, яка ходить без охорони… І тому, якщо ви будете часто демонструвати, де хто живе, як хто живе, на вашій совісті можуть залишитися питання, пов'язані з його безпекою", — заявив народний депутат.

Крім того, він повідомив, що апартаменти в Ужгороді, у яких проживає він та його родина, орендуються. Водночас Тищенко підкреслив, що оренду сплачує не він.

Журналісти також нагадали, Тищенко отримав у подарунок від своєї колишньої дружини суму у 12 634 680 гривень. Згідно з декларацією, гроші було передано 15 лютого 2024 року. Тобто через трохи більше як місяць з дня офіційного розірвання шлюбу. Вони також припустили, що цей подарунок може бути далеко не останнім.

Нагадаємо, нардеп Тищенко з 2016 року був одружений з колишньою моделлю, а нині власницею мережі салонів краси Clipse Аллою Барановською. 2017 року тоді ще 22-річна дружина нардепа народила йому сина. Для Миколи Тищенка це вже друга дитина. У нього ще зростає син від попереднього шлюбу.

11 листопада 2023 року Микола Тищенко та Алла Барановська подали заяву на розлучення та згодом таки розлучилися.

Сам нардеп заявив, що пара близько двох років не жила разом. Саме тому вони вирішили розірвати шлюб. Але Тищенко та Барановська залишаться друзями та разом виховуватимуть сина.