Дорогой подарок: бывшая жена Тищенко передала ему миллионы после развода

По официальной причине, пара рассталась из-за невозможности жить вместе

Внефракционный депутат Верховной Рады Николай Тищенко получил в подарок от своей бывшей жены Аллы Барановской сумму в 12 634 680 гривен. Согласно декларации, деньги были переданы 15 февраля 2024 года.

То есть, спустя чуть более чем месяц со дня официального расторжения брака. Об этом информирует издание "Украинские новости", ссылаясь на сообщение в реестре деклараций.

Дорогой подарок сделала Барановская бывшему супругу

В декларации нардепа указано, что у него в 2022 году хранилось 5,6 млн грн наличными. В его собственности также находятся часы Rolex и автомобиль Mercedes S-класу.

Ранее журналисты заподозрили Николая Тищенко в попытке скрыть свои доходы. Якобы для этого он и решил развестись со своей супругой.

Сам нардеп заявил, что пара около двух лет не жила вместе. Именно поэтому они приняли решение расторгнуть брак. Но Тищенко и Барановская останутся друзьями и будут вместе воспитывать сына.

Отметим, что нардеп женился на экс-модели и владелице сети салонов красоты Clipse еще в 2016 году. В следующем году она родила сына. У Николая Тищенко есть еще один ребенок.

Депутат известен своими скандальными заявлениями. Так, в январе он "наехал" на Подоляка и других политиков, которые комментировали падение Ил-76 в России. Он заявил, что о подобных событиях могут говорить лишь представители военного руководства.

До этого он назвал героями народных депутатов. По его словам, они не спускаются в укрытие во время сирен, потому что понимают, насколько важно принимать законопроекты. Большинство украинцев остро отреагировали на эти реплики Тищенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце января нардеп высказался о предателях из фракции "Слуга народа". В своем обращении он вспомнил о Кремле, деньгах и украинской государственности.