Украина выставила на продажу квартиры российского олигарха и коллаборанта в "жирном" районе Одессы (фото)

Аукционы стартуют 17 апреля

В пятницу, 22 марта, в Украине выставили на продажу квартиры российского олигарха и украинского коллаборанта. Речь идет об активах Михаила Шелкова и Владимира Сальдо.

Они находятся в Одессе в Приморском районе, недалеко от пляжа Аркадия. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Общая площадь жилья – 175,5 кв м и 128,5 кв м. Стоимость – 7,5 млн грн и 3,7 млн грн соответственно.

В сообщении отмечается, что будущий покупатель также обязан уплатить расходы, связанные с подготовкой к продаже объекта и задолженность за коммунальные услуги. Квартиры Михаила Шелкова и Владимира Сальдо можно посмотреть по ссылке.

Дом, в котором находится квартира Михаила Шелкова. Фото — prozorro

Дом, в котором находится квартира Владимира Сальдо. Фото — prozorro

Объявление о реализации санкционного имущества уже доступно на сайте Prozorro. Аукционы стартуют 17 апреля.

"Российское имущество должно работать на восстановление Украины. Сегодня все действия ФГИ направлены на приближение Победы", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина вернула в госсобственность "трубу Медведчука ". В настоящее время проводится регистрация права собственности государства на трубопровод