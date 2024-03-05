Макрон сделал интересное заявление о замороженных активах РФ

Французский лидер высказался четко

В Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма, которую получат благодаря "таксе", составит от 3 до 5 миллиардов евро в год.

Так президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, поддерживает ли он предложение ввести этот налог. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В том, что касается замороженных российских активов, позиция Франции проста: мы полностью поддерживаем предложение ввести налог на прибыль от выявленных активов", — сказал Макрон.

Отметим, что разговоры о передаче прибыли Украине от конфискованных активов страны-агрессорки ведутся уже несколько месяцев. Однако пока явных результатов нет, кроме договоренности, что это нужно сделать.

Ранее Бельгия предложила новую схему помощи Украине. Страна готова передавать вооружение для ВСУ за счет доходов замороженных активов РФ. В Бельгии достаточно много ценных бумаг российских граждан. Финансовая компания Euroclear содержит около 200 млрд евро замороженных активов. Примерно четверть от доходов Бельгия уже использует, покрывая расходы на проживание беженцев из Украины.

Владимир Зеленский заявил, что Запад должен передать замороженные активы РФ официальному Киеву, чтобы ослабить Путина. Именно деньги являются его главным слабым местом, уверен украинский лидер.

"Телеграф" ранее сообщал, что Макрон призвал союзников более активно помогать ВСУ. По его словам, уже неуместно быть трусами.