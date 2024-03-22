Україна виставила на продаж квартири російського олігарха та колаборанта в "жирному" районі Одеси (фото)
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Аукціони стартують 17 квітня
У п'ятницю, 22 березня, в Україні виставили на продаж квартири російського олігарха та українського колаборанта. Йдеться про активи Михайла Шелкова і Володимира Сальдо.
Вони знаходяться в Одесі у Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія. Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.
Загальна площа житла — 175,5 кв м і 128,5 кв м. Вартість — 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.
У повідомленні зазначається, що майбутній покупець також зобов’язаний сплатити витрати, які пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги. Квартири Михайла Шелкова та Володимира Сальдо можна подивитись за посиланням.
Оголошення про реалізацію санкційного майна уже доступне на сайті Prozorro. Аукціони стартують 17 квітня.
"Російське майно має працювати на відновлення України. Сьогодні усі дії ФДМУ направлені на наближення Перемоги", — йдеться у повідомленні.
Раніше "Телеграф" писав, що Україна повернула у держвласність "трубу Медведчука". Наразі проводиться реєстрація права власності держави на трубопровід