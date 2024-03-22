Україна виставила на продаж квартири російського олігарха та колаборанта в "жирному" районі Одеси (фото)

Аукціони стартують 17 квітня

У п'ятницю, 22 березня, в Україні виставили на продаж квартири російського олігарха та українського колаборанта. Йдеться про активи Михайла Шелкова і Володимира Сальдо.

Вони знаходяться в Одесі у Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія. Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Загальна площа житла — 175,5 кв м і 128,5 кв м. Вартість — 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.

У повідомленні зазначається, що майбутній покупець також зобов’язаний сплатити витрати, які пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги. Квартири Михайла Шелкова та Володимира Сальдо можна подивитись за посиланням.

Будинок в якому знаходиться квартира Михайла Шелкова. Фото - prozorro

Будинок в якому знаходиться квартира Володимира Сальдо. Фото - prozorro

Оголошення про реалізацію санкційного майна уже доступне на сайті Prozorro. Аукціони стартують 17 квітня.

"Російське майно має працювати на відновлення України. Сьогодні усі дії ФДМУ направлені на наближення Перемоги", — йдеться у повідомленні.

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